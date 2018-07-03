Порошенко и Вучич проводят переговоры «тет-а-тет» (ФОТО)

Президенты Украины Петро Порошенко и Сербии Александр Вучич проводят переговоры в формате «с глазу на глаз»

Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, передает «ДС».

«Президенты Украины и Сербии ведут переговоры «с глазу на глаз», — сообщил он.

Кроме того, он отметил, что на сегодня запланированы переговоры делегаций и встреча Порошенко и Вучича с журналистами.

Как сообщала «ДС», Порошенко сегодня начал официальный визит в Сербию. Согласно программе визита, Порошенко проведет ряд встреч с руководителями страны. В частности, предусмотрены встречи с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович. Также Порошенко и Вучич откроют украинско-сербский бизнес-форум.

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