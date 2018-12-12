Порошенко — главе «Укрпочты»: Рекомендую вам пересмотреть свою зарплату (ВИДЕО). Новости политики — Деловая столица

Президент Петр Порошенко поручил не допустить закрытия почтовых отделений в сельской местности и прекратить увольнения почтальонов

Соответствующие задачи глава государства озвучил во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором ПАО «Укрпочта» Игорем Смелянским, сообщает «ДС».

Порошенко также поручил обеспечить доставку пенсий жителям сел.

«Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан», — обратился он к главе «Укрпочты».

Порошенко призвал министру инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.

«Я от своих требований не отступлюсь», — подчеркнул президент, слова которого приводит пресс-служба АПУ.

В свою очередь Игорь Смелянский отметил, что берет все поручения к исполнению.

Напомним, что ранее гендиректор госпредприятия «Укрпочта» заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения «Укрпочтой» доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в Государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 500 млн грн на обеспечение заработной платы почтальонам «Укрпочты», которые доставляют пенсии.

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