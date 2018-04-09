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Помощник Путина предсказал России «сотни лет геополитического одиночества»

Политика09 Апр 2018
Помощник Путина предсказал России «сотни лет геополитического одиночества»
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Помощник Путина предсказал России "сотни лет геополитического одиночества"

  • Помощник Путина предсказал России «сотни лет геополитического одиночества»  112.ua

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