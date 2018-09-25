Полочанинов: Украина постепенно умирает, но ей периодически колют «инъекции» от МВФ

Размещено: 25.09.2018

Владимир Полчанинов. Фото: newsone.ua

Экономика Украины столкнется с еще большими трудностями в 2019 году сравнительно с текущим, но и сейчас она медленно умирает.

Такое мнение выразил глава политисполкома партии «Основа», народный депутат VII созыва Владимир Полочанинов в эфире телеканала NEWSONE.

«2019 год для украинской экономики будет гораздо сложнее, чем 2018. Мы (Украина — Ред.) продолжаем постепенно умирать, просто не сразу: нам периодически колют «инъекции» от МВФ, которые позволяют не так корчиться от боли», — заявил Полочанинов.

Он подчеркнул, что в представленном государственном бюджете на следующий год рост ВВП очень низкий и даже близко не предполагает расплаты с долгами и улучшение ситуации в стране.

«На следующий год в госбюджете предполагается 3% роста ВВП, но это по сути вообще ничего. Чтобы расплатиться со всеми долгами, ВВП должен быть в районе 7-10%. А то, что закладывает наша власть, это просто преступление», — отметил Полочанинов.

Как сообщал NEWSONE ранее, скоро в Украине введут тарифы на медицинские услуги вторичного и третичного уровня, которые, как ожидают, должны покрыть стоимость всех медуслуг для одного пациента в 90% случаев.



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