Политолог: мировая элита оказалась на Украине у «разбитого корыта»

15:2508.11.2018

(обновлено: 16:03 08.11.2018)

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Крым рано или поздно придется признать российским. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что антироссийски настроенные западные страны, поддерживающие Киев, не добились желаемого результата.

Крым рано или поздно придется признать российским, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Aachener Nachrichten.

Эксперт: наладить отношения с Россией Европе мешает «барьер»»Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет так же долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло», – сказал немецкий политик.

Он также подчеркнул, что Европе необходимо восстановить сотрудничество с Москвой, добавив, что Россия ее ближайший сосед и без нее на континенте не будет долгосрочного мира.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что бывший канцлер Германии в данном случае высказал не только свое частное мнение.

«Шредер очень плотно интегрирован в интересы германского бизнеса, который вовсе не горит желанием отдавать российский рынок другим странам – Китаю или кому-то еще. Будем откровенны: вся Европа пользуется теми или иными схемами для обхода санкций и сохранения своих позиций на российском рынке и продолжения работы с российскими партнерами. И они, конечно, очень недовольны, что оказались под политическим давлением Соединенных Штатов, которые ведут себя как «мировой монарх», что очень хорошо видно на примере их санкций против Ирана: кому-то США разрешают торговать с Ираном, кому-то не разрешают… Это, конечно, европейцев раздражает», – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, ситуация, возникшая после «евромайдана» 2013-2014 годов в Киеве и введения санкций против России стала провалом антироссийских сил.

«Нынешняя мировая элита, которая стоит за переворотом на майдане, сейчас оказалась у разбитого корыта. Они были уверены, что Россия воспримет все это как должное и промолчит. Но она не промолчала, а Украина потерпела крах, она стала разваливаться – и этот процесс уже не остановить. И это их провал, потому что Украина должна была демонстрировать успех: вот он, геополитический поворот, все довольны и счастливы, это должно было послужить примером, прежде всего, для России. Но всего этого не получилось», – заключил Андрей Суздальцев.

Крым воссоединился с Россией на основании результатов референдума в марте 2014 года, где 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за возвращение полуострова в состав РФ. Власти Крыма организовали референдум после государственного переворота на Украине в феврале того же года.





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