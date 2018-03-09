Покушение на Мосийчука изначально планировалось возле канала «112 Украина», – Геращенко

Народный депутат Антон Геращенко в студии «112 Украина»

Покушение на народного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука изначально планировалось совершить возле телеканала «112 Украина». Об этом в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявил член коллегии МВД Антон Геращенко.

«Дело в том, что вы не знаете, что теракт, который был против Игоря Мосийчука, он планировался изначально под вашим телеканалом, под «112 Украина». Это уже вычислено и будет сказано прокуратурой, СБУ. Дело в том, что нас вместе с Мосийчуком могли взорвать. Потому что он выходил из вашего эфира в 22 часа, а я заходил. И мы стояли минут 10 общались», – отметил Геращенко.

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Как сообщалось ранее, вечером 25 октября возле здания телеканала «Эспрессо» прозвучал взрыв, в результате которого три человека пострадали, двое погибли. Среди пострадавших и народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Также среди пострадавших политтехнолог Виталий Бала. Его успешно прооперировали.

Среди погибших – охранник народного депутата и сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины подполковник Михаил Мормыль.

По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ.

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