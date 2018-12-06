«Позитивный год для экономики»: Медведев ответил на вопросы журналистов — РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на главные вопросы российских журналистов.

Об инфляции и экономических итогах года

Премьер-министр отметил низкую инфляцию в России по итогам 2018-го.

«Это вообще достижение последнего времени. И в этом году, по всей вероятности, мы выйдем на цифру в 3,5 процента. В любом случае мы укладываемся в те четыре процента контрольные, которые мы для себя определили несколько лет назад», — сказал он.

Он добавил, что уходящий год «стал вполне позитивным для российской экономики».

Об изменениях в пенсионном законодательстве

Медведев напомнил, что предыдущие решения по пенсионному возрасту принимались еще 70 лет назад и нововведения этого года также рассчитаны на долгосрочную перспективу, подобные изменения нельзя проводить часто.

По его словам, совершенствование пенсионного законодательства России продолжится.

«Но базовые условия — они одобрены, они приняты и начинают действовать с теми сроками, которые предусмотрены в законе», — сказал он.

При этом, как отметил премьер, одобрен улучшенный вариант законопроекта. Он напомнил, что теперь скорректирован возраст выхода на пенсию для женщин, сохраняются разрыв в пять лет и большинство льгот.

12:19

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О зарубежных инвестициях

Премьер-министр уверен, что многие европейские и американские компании продолжают инвестировать в Россию.

«Если говорить об иностранных инвестициях, то это зависит от конкретной страны, от конкретной компании. <…> Я говорю, кстати, не только о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, наших друзьях из Китая, Индии, некоторых других стран, нет. Это и партнеры из европейских стран, и даже партнеры из Соединенных Штатов Америки», — считает Медведев.

Однако, отметил политик, иностранные инвестиции — вторичный источник развития российской экономики.

О дедолларизации и рубле

Дедолларизация не означает отказ от американской валюты, заметил Медведев. Он заверил, что в России не появится такого запрета.

«Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары — менять их на рубли или иную валюту», — добавил премьер-министр.

В то же время Медведев отметил, что Россия продолжит курс на наращивание расчетов в национальных валютах, так как власти США делают все, чтобы подорвать доверие к доллару.

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Об Украине

Медведев заявил, что Москва вводила санкции не в отношении Украины и ее народа, а против тех, кто ей вредит.

Также премьер отметил, что несмотря на попытки Киева ограничить развитие экономических связей с Москвой, сделать это непросто.

«Россия остается важнейшим торговым контрагентом Украины, потому что экспорт 15 процентов, импорт — девять процентов. Мы крупнейший торговый партнер Украины. Для нас Украина не крупнейший торговый партнер, у нас приблизительно 2,3 процента от общего торгового оборота приходится на Украину. Это, конечно, очень мало, было больше», — сказал он журналистам.

Об отношениях с Западом

Медведев подтвердил, что противостояние с западными странами у России сохраняется, последствия от санкций, несомненно, есть. Но, по его словам, они влияют как на российскую, так и на мировую экономику.

Он отметил, что Москва при этом наращивает валютные резервы.

«Это, опять же, такая подушка безопасности, которая существует. <…> Создаем и дальше запас прочности для того, чтобы наша экономика была защищена по отношению к внешним шокам, а эти шоки сохраняются», — подчеркнул премьер-министр.

Об агрессии подростков

Чрезвычайные ситуации в школах — мировая проблема, но бороться с ней нужно и с учетом российских реалий. Интернет может влиять на подростков, но это лишь средство, нельзя списать все проблемы на него, заявил премьер-министр.

Также Медведев прокомментировал сегодняшний инцидент в жулебинской школе, куда один из учеников принес нож.

«Слава богу, что <…> благополучно завершилось», — сказал он.

О чиновниках

Как отметил премьер-министр, ему не хотелось бы обижать всех государственных служащих, которых в России около миллиона, однако чиновникам, делающим некорректные замечания в адрес россиян, следует «включать мозги».

«Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», — заявил он.

По словам Медведева, современные технологии позволяют информации — в том числе о некорректном поведении чиновников — распространяться стремительно, поэтому «ответственность есть всегда».

Так он прокомментировал недавний скандал вокруг экс-министра Саратовской области, заявившей, что 3,7 тысячи рублей достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково». После этого чиновницу отправили в отставку.

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О чемпионате мира по футболу

Как заметил премьер-министр, чемпионат мира по футболу, прошедший этим летом в России, не только стал лучшим в истории, но и дал мощнейший импульс развития российской инфраструктуре в целом и городам, в которых проходили матчи ЧМ, в частности.

«Там аэропортов зачастую нормальных не было, гостиниц не было. Я не про Москву, конечно, не про Петербург. <…> А сейчас там есть все», — сказал Медведев.

При этом он отметил, что Россия потратила на подготовку чемпионата около 650 миллиардов рублей, а выручила, по подсчетам экономистов, на 200 миллиардов больше

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