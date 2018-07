Позитив недели. Cнаряды для «Гиацинта» прошли успешные испытания

(No Ratings Yet)

Кроме того: Госдеп обнародовал «Крымскую декларацию», «Антонов» привез выгодные контракты с Farnborough Airshow, а ВМС Украины провели учения с партнерами по НАТО

Фото: скриншот видео/СНБО Украины

Снаряды для «Гиацинта» и ракеты для «Корсара» прошли успешные испытания

На полигоне в Черниговской области прошли испытания 152-мм крупнокалиберных снарядов для артиллерийских систем «Гиацинт». Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды, а для оценки баллистических характеристик снарядов задействовали баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

Кроме того, государственное предприятие «Киевское КБ «Луч» успешно провело приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных Сил Украины. Украинском военные отобрали несколько ракет из партии, уже готовой к передаче в ВСУ и осуществили реальные пуски в условиях, приближенных к боевым. Расчеты комплексов «Корсар» и «Стугна-П» успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, сообщают в «Укроборонпроме».

«Антонов» подписал соглашения с Aviall Services и AIR-ION Technologies

Украинские авиастроительные предприятия приняли участие в международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow в пригороде Лондона. Во время авиасалона удалось достичь стратегических договоренностей с ведущими авиастроительными компаниями из США, Швейцарии, Турции и других стран, которые позволяют эффективно интегрироваться в мировой рынок авиастроения.

Одним из главных событий для украинского самолетостроения стало подписание генерального соглашения между ГП «Антонов» и Aviall Services, Inc., подразделением компании Boeing. Это соглашение позволяет наладить тесное взаимодействие в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT. В рамках этой кооперации Aviall Services, Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП «Антонов» широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем.

Также, во время Farnborough Airshow-2018, «Антонов» и швейцарская компания AIR-ION Technologies SA заключили договоренность о налаживании партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов. Предварительно запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км / ч.

Украинские ВМС провели совместные маневры с морскими силами Альянса

В акватории Черного моря корабли постоянной военно-морской группы и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями и катерами ВМС ВС Украины.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС, в тренировке принимали участие три тактические группы — многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров. PASSEX начался с тактического маневрирования всех задействованных сил. Далее фрегаты De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, Regele Ferdinand МС Румынии, Fatih ВМС Турецкой республики и «Гетман Сагайдачный» ВМС ВС Украины отработали упражнения во взаимодействии с катерными тактическими группами в составе малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВС Украины «Аккерман», «Бердянск», «Вышгород», «Кременчуг» и «Лубны». Целью первых было отражение малоразмерных скоростных целей, а вторых — имитация нанесения артиллерийских ударов по боевой группе многоцелевых кораблей.

В ходе тренировки минные тральщики Lupu Dinescu МС Румынии, Anamur ВМС Турецкой республики и рейдовый тральщик «Геническ» ВМС ВС Украины осуществили поиск и выявление якорных и донных мин (имитаторов), а водолазные группы — их обследования. Вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ и морское водолазное судно «Почаев» ВМС Украины выполнили обеспечения поиска выявленных мин. К действиям также привлекался вертолет с фрегата De Ruyter, который выполнял элементы тактического маневрирования.

Госдеп обнародовал декларацию по Крыму: США никогда не признают аннексию

Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал заявление, в котором говорится о том, что Соединенные Штаты не признают претензий России на суверенитет над оккупированным Крымом и обвиняют ее в подрыве международных принципов мира и безопасности. Позицию Вашингтона уже поддержал целый ряд стран НАТО, поблагодарил заокеанских партнеров и президент Украины. «Публикация документа является достойным ответом США на «гибридные провокации Кремля» после Хельсинки», — отметил Петр Порошенко.

В свою очередь, комитет по иностранным отношениям Сената утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой Конгресса резолюцию, осуждающую незаконные попытки России оккупировать украинский Крым. Напомним также, что сенатор-республиканец Марко Рубио совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом разработал законопроект DETER, предусматривающий введение новых санкций, если представители американской разведки установят, что Россия вмешалась в американские выборы.

На этой неделе из-за океана пришла еще одна хорошая новость: в Конгрессе подготовлен проект о национальной обороне на следующий год. В нем, в частности, предусматривается сохранение ныне действующего запрета на сотрудничество между военными ведомствами США и России. Законопроект также включает в себя создание условий для отказа стратегических партнеров страны от покупки вооружений российского производства и перехода на американские. В документ включены положения о поставках Украине оружия на $250 млн. Кроме того, предлагается выделить Европе $6,3 млрд на «Европейскую инициативу сдерживания» для противостояния российским угрозам.

Правительство утвердило стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабинет Министров Украины на заседании 26 июля утвердил стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей до 2020 года.

«Цель стратегии проста — полноценный доступ граждан Украины на оккупированной территории к национальному украинскому информационному пространству. Задачей стратегии является эффективное противодействие российской пропаганде, укрепление чувства сплоченности, сохранение связи с жителями оккупированных территорий, преодоление дистанции, которую искусственно формируют месседжами, которые с наших вышек и частот транслирует оккупационная администрация, а также создание условий для эффективного оперативного информирования жителей оккупированных территорий», — цитирует «Гордон» замминистра информационной политики Эмине Джапарову.

Реализация стратегии будет финансироваться из госбюджета Украины, местных бюджетов и международной технической помощи.





Источник