Позитив недели. Украина поможет Пакистану делать «Аль-Халид-1» — Деловая столица

Кроме того: Трамп отказался встречаться с Путиным, Украина запретила въезд россиянам-мужчинам и отправила в Гаагу документы по захвату наших кораблей на Азове

Украина договорилась с Пакистаном о совместном производстве высокоточных ракет



В ходе оборонной выставки IDEAS-2018, которая проходит в городе Карачи (Пакистан), шла речь о совместном производстве на территории Пакистана танков «Аль-Халид-1», а также об организации услуг по капитальному ремонту и модернизации танков Т-80УД, поставленных в эту страну в 1997–1999 гг.

Среди других перспективных проектов — услуги предприятий «Укроборонпрома» по капитальному ремонту транспортных самолетов, которые в свое время поставила Украина. Также Пакистан заинтересован в услугах по ремонту и модернизации вертолетов, находящихся на вооружении ВВС этой страны. Кроме того, украинская и пакистанская стороны обсудили сроки и условия старта совместного производства высокоточных ракет разных классов.

А на встрече с руководством компании по производству боеприпасов Pakistan Ordance Factories речь шла о возможности поставок для нужд Вооруженных сил Украины боеприпасов и компонентов для их производства на территории нашей страны. Пакистанская сторона подтвердила интерес и готовность в сжатые сроки обеспечить потребности Украины своей продукцией.

Напомним, что Генеральный штаб планирует провести в декабре стрельбы из комплекса С-125 по морским надводным целям, а в январе — испытания зенитно-ракетного комплекса «Куб». Кроме того, впервые за годы независимости военные части фельдъегерской почтовой связи ВСУ получили новейшие специальные автомобили. Первую их партию передали военным частям, вовлеченным в выполнение задач в районе операция Объединенных сил, а также тем, которые осуществляют взаимодействие ВСУ с органами государственной власти и другими силовыми структурами по вопросам фельдъегерской почтовой связи.

Синод Вселенской патриархии принял решение о создании автокефальной УПЦ

«На святом вселенском Синоде Вселенского патриархата приняты исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. Одобрен текст Томоса о предоставлении независимости украинской церкви. А также принято решение о созыве Объединительного православного собора. Дату проведения его вскоре объявит патриарх Варфоломей», — заявил в четверг президент Петр Порошенко. Также, по его словам, Томос об автокефалии является для Украины грамотой о ее полной духовной независимости.

Напомним, по результатам работы Синода представлен подготовленный Вселенским патриархатом устав поместной Украинской православной церкви. Как сообщил архиепископ Памфилийский, епископ Западной епархии Украинской православной церкви в Америке Даниил, основой этого устава является Томос.

Как сообщает Оrthodoxia, Объединительный православный собор состоится в декабре. На нем будет избран глава Украинской православной церкви. Именно он станет получателем Томоса о возникновения Автокефальной церкви Украины.

Режим ВП в действии: Украина запретила въезд россиянам-мужчинам

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск граждан РФ — лиц мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет «, — цитирует главу Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала «Фокус».

Определенным исключением являются лица, имеющие в Украине дипломатический статус, те, у кого есть документы, подтверждающие постоянное или временное проживании на территории Украины, а также едущие с гуманитарной миссией (например, смерть или болезнь близких родственников).

Кроме того, Госпогранслужба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан. Пересекать административную границу с оккупированным полуостровом могут только граждане нашей страны.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в Азовском море поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

Киев отправил в Гаагу документы по захвату наших кораблей на Азове



В ближайшее время будет приостановлено действие около 40 двусторонних договоров между Украиной и Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин. В частности, он напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 г. прекращает свое существование.

«Мы за последнее время «убили» 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения «убиваем», не помешали просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — это около 40 соглашений», — подчеркнул Климкин. Министр также сказал, что Украина в корне пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией. «То, что было до войны, по определению не имеет смысла», — сказал Климкин.

Кроме того, Министерство иностранных дел направило в Международный арбитраж в Гааге документы по захвату кораблей в Керченском проливе. По словам главы МИД, захватом наших судов Россия нарушила фундаментальные основы международного права, протаранив один из кораблей и обстреляв моряков. «Россия осуществила узурпацию наших суверенных прав в отношении свободы навигации в соответствии с Конвенцией по морскому праву», — подчеркнул Климкин. Он добавил, что захваченные Россией украинские моряки, в соответствии с международным гуманитарным правом, являются военнопленными.

Мировое сообщество осудило Россию за агрессию в Керченском проливе

Украина сформировала международно-правовую позицию относительно агрессивных действий России в Азовском море и получила поддержку со стороны международных партнеров. В частности, Сенат США единогласно обвинил РФ в агрессии против Украины. Сенат призвал членов мирового сообщества объединиться против действий РФ в Керченском проливе, так как они нарушают основополагающие принципы международного законодательства, касающиеся всех стран.

А американский президент Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на G20. «Исходя из того факта, что корабли и моряки не вернулись в Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон, если моя ранее запланированная в Аргентине встреча с президентом Владимиром Путиным будет отменена», — написал Трамп в Twitter.

Освободить украинских моряков призвала и Германия. По словам министра экономики этой страны Петера Альтмаера, Берлин настаивает, чтобы после инцидента в Азовском море Россия освободила военные суда и их команды. Поддержку Украине также выразили послы Франции, США и других дружественных государств. «Россия в воскресенье переступила черту, — заявила глава американской дипмиссии Мари Йованович. — Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинские ВМС, которое перевело конфликт с суши на море. Это нападение… является частью схемы российских действий».





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