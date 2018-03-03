Позитив недели. «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему RAM UAV

Кроме того: газовый шантаж РФ навредит ей самой, из лап ФСБ освободили двух пограничников, а россияне продолжают позориться, продуцируя фейки

«Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему

Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс, сообщает Defence Blog. Согласно информации издания, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно курсирует над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения. Указано, что планер дрона-боеприпаса достигает длины 1,8 м, крылья в 2,3 м и максимальный вес взлета в 8 кг.

Также сообщается, что дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 мин., а максимальная дальность его полета достигает 30 км.

Угрозы «Газпрома» Украине навредят российскому проекту «Северный поток-2»

Намерение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» даст повод для разговоров о ненадежности российского поставщика газа, о его амбициях использовать газ как политическое оружие, а также навредит реализации проекта «Северный поток-2». Об этом пишут российские «Ведомости».

Напомним: в ответ на решение Стокгольмского арбитража от 28 февраля о том, что «Газпром» должен НАК «Нафтогаз» более $4,5 млрд за недопоставленный транзитный газ, газовый монополист страны-агрессора пригрозил разорвать контракты с «Нафтогазом». Между тем НАК уже подписал контракт с польской компанией PGNiG о поставках газа в Украину.

По словам коммерческого директора компании Юрия Витренко, с сегодняшнего дня объемы газа, который будет поступать из Европы, превысят плановые объемы газа от «Газпрома». Это является беспрецедентным случаем для такой большой страны за одни только сутки переориентироваться с направлениями поставки газа.

Витренко также пояснил: «Газпром» должен ежедневно выплачивать Украине $500 тыс. пени за просрочку выплаты по решению Стокгольмского арбитража, и если российская сторона не выполнит решение, то это будет для нашей страны козырной картой — разве может Европа быть партнером России в «Северном потоке-2», когда «Газпром» так легко нарушает свои обязательства. «Также мы знаем, что у «Газпрома» есть довольно много ликвидных активов в Европе, на которые мы можем наложить взыскание. Это, например, газ, поступающий в Германию. Мы будем иметь полное право забрать этот газ и продать его на бирже, компенсируя свои средства», — сказал коммерческий директор «Нафтогаза». Он уточнил, что всего «Газпром» должен перечислить на счета компании $2,56 млрд.

Напомним, в ходе заседания СНБОУ 1 марта президент Петр Порошенко дал поручение НАК совместно с Генпрокуратурой и Минюстом добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечения выполнения решений Стокгольмского арбитража. По словам главы государства, «Газпром» демонстративно пренебрегает решением арбитража не только в части перечисления средств, а и в части ограничения или снижения давления в транзитных газопроводах. «Я воспринимаю это как проявление российского агрессивного пренебрежения к общепризнанным нормам права. Хотел бы сказать, что эти действия российского монополиста больше не вызывают у нас никакой паники и не могут нас вернуть в колею патологической зависимость от российского газа», — сказал Порошенко. Он также подчеркнул: если «Газпром» не одумается, в соответствии с цивилизованными правилами, мы воспользуемся всеми правовыми инструментами в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о выполнении арбитражных решений.

В России снова опозорились с мистификацией кадров из Сирии

Пока Владимир Путин пугает мир ракетным комплексом «Сармат», «Первый канал» российского телевидения в выпуске новостей показывает архивные кадры из Сирии, которые на самом деле оказались фрагментом из компьютерной игры. Об этом сообщает Радио «Свобода».

Кадр из компьютерной игры ArmA 3 появился в программе «Воскресное время» с подписью «Досье. Сирия». На кадре изображена горящая бронетехника. В компании Bohemia Interactive, ответственной за создание игры, сообщили, что не разрешали использовать их материал в подобных целях. В свою очередь, в пресс-службе канала сослались на ошибку во время монтажа ролика.

Напомним, во время послания Путина Федеральному собранию продемонстрировали видеоролик, на котором было видно, как «Сарматы» атакуют территорию, по контурам напоминающую американский штат Флорида. После этого президент США Дональд Трамп созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На сайте Белого дома отмечается, что лидеры выразили серьезную обеспокоенность из-за заявлений президента России по поводу развития ядерного вооружения, которые приуменьшают продуктивность обсуждения ряда проблем между Россией и Западом.

На следующий день Трамп еще на год продлил санкции против РФ в связи с тем, что ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

Президент Порошенко инициировал новый закон о национальной безопасности

28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О национальной безопасности Украины», который является важным как для реформы сектора безопасности, так и в качестве существенного шага на пути к НАТО, отмечает Depo.ua.

Наиболее важные изменения, указанные в законопроекте, коснутся Минобороны и ВСУ. После принятия документа министром обороны и его заместителями в обязательном порядке станут гражданские лица, как это практикуется почти во всех армиях стран НАТО. Законопроект также разграничивает должности начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Главнокомандующего, командующего объединенными силами будет назначать и увольнять президент Украины. Также президент может назначать командующего (командиров) объединенных сил для осуществления управления операциями на отдельных направлениях.

Среди фундаментальных национальных интересов государства в документе называется интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и НАТО. Важно, что в законопроекте о нацбезопасности выделяется отдельная стратегия кибербезопасности.

Из плена ФСБ освободили двух украинских пограничников

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении похищенных спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 г. украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака. Вместо них российской стороне вернули задержанных 30 июня 2017 г. на Херсонщине сотрудников ФСБ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

В то же время первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что за их освобождение боролись президент, СБУ, наши дипломаты, Минская гуманитарная группа, коллеги пограничники.





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