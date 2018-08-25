Позитив недели. Сверхзвуковая ракета РС-80 «Оскол» прошла успешные испытания

Кроме того: в Белом доме говорят о членстве Украины в НАТО, Киев и Лондон обсудили совместное производство оружия, а Госдеп назвал детали новых санкций против РФ

Новинки оборонпрома: ракета «Оскол» и снаряды для «Гиацинта»



Неуправляемая ракета РС-80 «Оскол» успешно прошла один из этапов государственных испытаний, во время которых было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов. Для всесторонней проверки при различных условиях был осуществлен пуск почти 300 единиц РС-80, проведены проверки на безопасность при использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.

Как отмечают в «Укроборонпроме», сейчас на ГАХК «Артем» уже готова очередная партия ракет РС-80 для проведения завершающего этапа государственных испытаний, по результатам которых должно быть принято решение об усилении украинской армии новым оружием.

80-мм ракеты РС-80 имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ. На сегодня, кроме авиации, использование таких ракет уже запланировано в некоторых новых видах боевой техники. Например, в украинско-польском проекте ZRN-01 Stokrotka.

Завершающий этап испытаний прошел еще один продукт «Артема» — 152-мм снаряд для «Гиацинта». По результатам всех испытаний, которые стартовали еще в начале этого года, было принято решение о поставке новых снарядов украинской армии. Следующий шаг — в короткие сроки перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм до натовского калибра в 155-мм.

Украина и Британия обсудили совместное производство оружия

Киев и Лондон могут запустить совместное производство оружия и военной техники в Украине при участии компаний из Великобритании. Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе и госминистра по вопросам обороны Великобритании графа Хоу (Фредерика Ричарда Пенна Керзона).

«Мы считаем, что украинско-британское военно-техническое сотрудничество, особенно в области производства высокотехнологичного оружия, имеет значительный потенциал», — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе. Собеседники также отметили, что сотрудничество Украины с НАТО остается краеугольным камнем национальной безопасности Украины.

Напомним, глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Евросоюз ввести санкции в отношении России из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает Reuters. Хант считает, что после покушения на Скрипалей и российской аннексии Крыма Брюссель должен оказывать большее давление на Москву и заставить ее соблюдать международные нормы.

Госдеп опубликовал детали новых санкций против России

Госдепартамент США опубликовал документ с деталями первого этапа санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает правительственный журнал Federal Register. По данным документа, санкции из-за использования Россией ядовитого вещества «Новичок» в Великобритании вступят в силу 27 августа.

По закону о контроле химического и биологического оружия, правительство США обязано использовать набор из пяти видов санкций, который включает прекращение предоставления иностранной помощи, прекращение поставки вооружения и финансирования для закупки оружия, отказ в американских госкредитах и запрет экспорта в Россию чувствительных, с точки зрения национальной безопасности США

По данным документа, запрет, в частности, коснется российских государственных предприятий, которые больше не смогут получать американские товары и технологии, обозначенные в торговой номенклатуре США как «национальная безопасность».

Отметим, 21 августа США расширили санкции против России. Под ограничительные меры попали россияне Антон Нагибин и Марина Царева. Они связанны с петербургской компанией DiveTechnoService, санкции против которой были введены еще в июне за вероятные контакты с российскими спецслужбами.

В Белом доме рассматривают вступление Украины в НАТО

В Администрации президента США Дональда Трампа активно заняты интеграцией Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Администрация Джорджа Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа принятия в члены НАТО. Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины», — отметил Болтон. Он также подчеркнул, что наша страна добилась прогресса на пути в Североатлантический Альянс.

Кроме того, Джон Болтон и премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудили вопросы ужесточения санкционного давления на РФ и противодействия реализации проекта «Северный поток-2».

Как сообщает Wall Street Journal, Администрация Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». Санкции могут ввести в действие в течение нескольких недель.

ВСУ получили уникальные комплексы проверки качества продуктов питания

Вооруженным Силам Украины переданы уникальные мобильные комплексы проверки качества продуктов питания. По словам министра обороны Степана Полторака, два комплекса в ближайшее время отправятся в район проведения операции объединенных сил для проверки качества питания личного состава, привлеченного к проведению операции, а один будет работать в тылу — на базах, складах, хранилищах, а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей.

Каждый из этих комплексов состоит из двух лабораторий — бактериологической и ветеринарно-санитарной экспертизы. Оборудование способно определять качество продуктов питания и их соответствие установленным стандартам и нормам. Время развертывания комплекса составляет менее 30 минут. Оборудование, отвечающее стандартам НАТО, может работать автономно в течение 5 суток. Такой срок работы обеспечивает генераторная установка. Также мобильные лаборатории оборудованы холодильниками, кондиционерами, обогревателями и другим оборудованием, которое обеспечивает мобильность их работы.

Как отмечает «Народная армия», комплекс может оперативно отправиться в любое место, и проводить испытания. Ранее такая процедура занимала определенное время из-за того, что нужно было передавать отобранные образцы продуктов в стационарные лаборатории.





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