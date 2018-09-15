Позитив недели. Охрана Азова усилится десантно-штурмовым «Кентавром»

Кроме того: РПЦ превратилась в сепаратистскую церковь, а в Англии Путина и Януковича признали взяточниками

Десантно-штурмовой катер «Кентавр» спустили на воду



В пятницу спустили на воду новый десантно-штурмовой катер «Кентавр», предназначенный для патрулирования на море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Катер разрабатывался на базе малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М».

По словам секретаря Александра Турчинова, «Кентавр» предназначен для усиления охраны украинской границы в акватории Черного и Азовского морей. «Он ничем не хуже российского «Раптора», — сказал секретарь СНБОУ.

«Кентавр» имеет на вооружении две пусковые 80-мм установки реактивной системы залпового огня, два боевых модуля с пулеметами калибром 12,7 мм и гранатометом калибром 40 мм. Водоизмещение катера 47 тонн, длина — 24,3 м, ширина — 4,8 м, максимальная скорость — до 50 узлов. Экипаж катера состоит из пяти человек, а в десантном отсеке поместится 32 военнослужащих.

Напомним также, что на побережье Черного и Азовского морей проходят масштабные учения морской пехоты Украины. По легенде учений морские пехотинцы и авиация Сухопутных войск ВСУ должны уничтожить условного противника, который предпринял попытку высадиться на побережье Азовского моря. Как сообщает «Украинский милитарный портал», основу учений составил авиационный компонент, с помощью которого была обеспечена доставка и высадка десанта, прикрытие подразделений морской пехоты с воздуха, уничтожение условного противника на море.

РПЦ превратилась в сепаратистскую церковь

Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) отрекся от Вселенского патриарха Варфоломея в богослужениях. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. «Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви», — сказал московский батюшка.

Напомним, причиной такого решения стало назначение Вселенским патриархом Варфоломеем на прошлой неделе своих экзархов в Киев в рамках подготовки к автокефалии. Ими стали архиепископ Даниил Памфилийского из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады. Оба украинцы по происхождению.

«В РПЦ прекращают вспоминать Всесвятейшего Варфоломея в богослужениях. Похоже, что в мировом православии появились настоящие сепаратисты», — метко прокомментировал решение попов Гундяева глава украинского МИДа Павел Климкин.

В Украине возросло количество сторонников вступления в НАТО

В Кабинете министров состоялось заседание комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины. Впервые участие в заседании приняли представители НАТО. В частности, заместитель Генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес отметил: «Мы приветствуем те достижения, которые у вас есть. Одно из них — принятие закона о нацбезопасности. Он является ключевым для внедрения демократического и гражданского контроля над Вооруженными силами и силами безопасности. И сейчас очень важно внедрить этот закон, чтобы реформа стала эффективной». Он также подчеркнул, что закрепление в Конституции курса Украины к членству в НАТО является внутренним делом нашей страны.

Отметим, что по данным опросов Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, если бы референдум о присоединении Украины к Североатлантическому Альянсу проходил в августе 2018 г., в нем приняли бы участие 63% граждан, большинство из которых проголосовали бы «за» (67%).

Социологи обратили внимание, что данные опросов в апреле 2012 г. (как и в предыдущие годы) были прямо противоположными. Тогда 61% опрошенных заявляли, что проголосовали бы «против» и только 26% — «за».

Главным аргументом в пользу членства в НАТО является то, что этот военный союз даст гарантию безопасности Украины. Другие весомые мотивы — членство в Альянсе позволит противостоять агрессии РФ и вернуть оккупированные территории, а также укрепить и модернизировать нашу армию.

Апелляционный суд Англии признал Путина и Януковича взяточниками

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о так называемом «долге Януковича» перед Россией. Речь идет о возвращении Москве долга по приобретенным в 2013 г. облигациям на общую сумму $3 млрд, передает Bloomberg.

В частности, суд решил, что судья первой инстанции ошибочно не стал принимать во внимание позицию Киева о том, что выдача $3 млрд была частью политики Кремля и должна рассматриваться как политическая взятка. Таким образом, Апелляционный суд принял сторону Украины, теперь рассмотрение дела продолжится по полной процедуре. То есть, пока Россия не может взыскать с Украины эти $3 млрд.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова, комментируя решение суда, заявила, что оно позволит Украине доказать свою позицию о неправомерности действий России. Маркарова также подчеркнула, что РФ должна нести ответственность за свои противоправные международные действия, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения по этому вопросу. По ее словам, выводы суда предоставляют Украине возможность представить свою давно отстаиваемую позицию: соглашение в отношении еврооблигаций на сумму $3 млрд является ничтожным и не подлежат принудительному исполнению. «Это обусловлено дерзкими угрозами и актами агрессии, которые Россия совершила против Украины не только в преддверии заключения соответствующего соглашения, благодаря чему и обеспечила его подписание, а также в период после подписания, и которые она продолжает совершать до сих пор», — подчеркнула и. о. министра.

Украина увеличит расходы на оборону до 209,5 млрд грн

Согласно представленному правительством проекту госбюджета на 2019 г., расходы на оборону составят 209,5 млрд грн, что на 31,5 млрд больше, чем в 2018-м. Проект госбюджета также предполагает выделение 36,2 млрд грн на развитие и модернизацию военной техники, что на 3,9 млрд грн больше, чем в прошлом году. Увеличилось финансирование зарплат военным: на эту статью запланировано выделить до 108,3 млрд грн, что на 24,1 млрд больше, чем год назад. Об этом в ходе презентации проекта главного финансового документа заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Минимальная заработная плата вырастет до 4173 грн, что на 12% больше по сравнению с январем 2018 г. На 14,8 млрд грн увеличится финансирование социальной отрасли, а все пенсии будут автоматически индексироваться.

На обновленную систему первичной медицинской помощи будет направлено 15,3 млрд грн, на экстренную медицинскую помощь пойдет 1 млрд грн, программа «Доступные лекарства» будет профинансирована на 1 млрд грн, еще 2 млрд грн пойдут на бесплатную диагностику. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом финансирование медицинской отрасли вырастет на 9,5 млрд грн.

На нужды культуры предусмотрено выделить 5,4 млрд грн, из которых 1 млрд отправят на поддержку отечественного кино. На сферу образования — 242,1 млрд грн. В том числе запланированы расходы на модернизацию начальной школы в размере 1 млрд грн.





Источник