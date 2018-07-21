Позитив недели. Охотница на подлодки «Ятрань» прошла успешные испытания

Кроме того: налажено производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета по стандартам НАТО, а реактивные пехотные огнеметы РПО-16 ушли в серию

Охотница на подлодки «Ятрань» прошла успешные заводские испытания

ГП «Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов» успешно завершил заводские испытания радиогидроакустической системы «Ятрань». Испытания проходили во время масштабных международных учений «Си Бриз-2018» в Черном море в условиях, максимально приближенных к боевым.

Система «Ятрань» состоит из специальных гидроакустических буев, имеющих сверхчувствительные сенсоры, и цифрового центра обработки информации. Система построена таким образом, что объединяет информацию из многих буев.

Это позволяет полностью контролировать большую акваторию и оперативно передавать координаты целей для уничтожения. Одной из особенностей системы «Ятрань» является то, что гидроакустические буи работают в полностью пассивном режиме. Это делает их абсолютно незаметными для противника. Таким образом, можно контролировать перемещение подводных лодок противника, что позволяет гарантированно их уничтожать.

Высокие характеристики «Ятрани» повышают боевую эффективность противолодочной обороны в разы, отмечают в «Укроборонпроме». Сейчас специалисты института готовят систему к проведению государственных испытаний. Их успешное завершение позволит начать серийное производство для усиления обороноспособности Украины.

В Шостке начато серийное производство 40-мм боеприпасов по стандартам НАТО

Шосткинский казенный завод «Импульс» начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО. Как сообщил директор предприятия Евгений Чернов, сейчас «Импульс» работает над тем, чтобы увеличить объемы производства продукции путем механизации производства и внедрения новых инструментов.

Также заводом было освоено изготовление специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, использующихся для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава. Кроме того, шосткинский завод совместно с другими предприятиями осваивает производство ВОГ-25В, предназначенных для стрельбы из подствольних гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.

Напомним, что на этой неделе государственный Научно-исследовательский институт химических продуктов наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Они оснащены реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. При этом фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около 1 км.

Цукерберг подтвердил, что Россия вмешивалась в американские выборы

Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в США 2015–2016 гг. с помощью социальной сети Facebook. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на интервью руководителя этой соцсети Марка Цукерберга изданию Recode.

«Из показаний, которые мы видели, становится вполне понятно, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы», — сказал он. По словам Цукерберга, руководство Facebook пыталось действовать в кооперации с правительством в деле российского вмешательства. Им занималась российская группа хакеров, которая является частью военной разведки РФ. Правительство США ее называет APT28.

«Мы определили это фактически в середине 2015 года и сообщили ФБР. Когда мы видели подобную активность во время кампании 2016 года — они пытались узнать персональную информацию людей, — мы сообщали об этом лицам, которые, как мы считали, оказались под угрозой. Позднее мы также обнаружили, что они создали фальшивый аккаунт и фальшивые страницы под видом DCLeaks (веб-сайт, ответственный за слив писем американских чиновников), для того чтобы передать похищенную информацию журналистам», — говорит Цукерберг. По его словам, руководство компании передало всю информацию сотрудникам ФБР.

США активно готовят усиленные санкции против России и ее европейских лоббистов

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2». Об этом сообщает пресс-служба сенатора-республиканца от штата Вайоминг Джона Баррасо. Отмечается, что законопроект «О прекращении российской энергетической агрессии» позволит странам — членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций России. «Такие страны, как Германия, должны уменьшать объем природного газа, который они покупают в России, а не увеличивать его», — заявил республиканец.

Напомним, 19 июля лидер большинства в Сенате США, республиканец Митч Макконнелл призвал комитеты банковских и иностранных дел законодательного органа изучить возможность введения новых санкций против РФ. Об этом сообщил «Голос Америки». Таким образом, политик хочет упредить новое вмешательство Кремля в американские выборы 2018 г., когда будет переизбираться Палата представителей Конгресса США, а также 35 сенаторов из 100.

«Русские должны знать, что многие из нас прекрасно понимают, что произошло в 2016 году, и это больше не повторится», — приводит слова Макконнелла The New York Post. Сенатор поддержал законопроект республиканца Марко Рубио и демократа Криса Ван Холлена об автоматическом введении ограничительных мер против страны, которая попытается повлиять на американские выборы. Парламентарии предлагают вводить санкции в течение 10 дней после получения официального уведомления от Национальной разведки США о вмешательстве.

Немногим ранее спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что конгрессмены готовы рассмотреть проекты дополнительных санкций против России. Он особо отметил, что «Россия не разделяет интересы и ценности США».

Украина подает в ЕСПЧ иск относительно украинских политзаключенных Кремля



Европейский суд по правам человека рассматривает объяснения России относительно здоровья узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина ранее подала заявление относительно немедленного обязательства РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова. Он добавил, что украинская сторона требовала обеспечить ему доступ врачей и фактически освободить от незаконного удержания в связи с тем, что он находится в состоянии голодовки. «По нашей информации, суд затребовал от РФ объективную и независимую оценку медиков относительно состояния здоровья Сенцова», — сообщил Петренко.

Министр также проинформировал, что Украина подаст в ЕСПЧ комплексный иск относительно украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Отметим, что Международный суд ООН в Гааге напомнил России о ее обязанности выполнить приказ суда о возобновлении работы Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль. Суд прямо обратил внимание России, что приказ является обязательным, требование возобновить действие Меджлиса четкое и требует принятия конкретных мер.





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