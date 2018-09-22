Позитив недели. «Оскол» прошел огневое применение бомбардировщиком Су-24М

Кроме того: в Украине пройдут учения «Чистое небо-2018», в Киеве началась выставка, разрушающая мифы Москвы о Донбассе, а РФ снова уличили во лжи о сбитом ею «Боинге»

«Оскол» прошел огневое применение бомбардировщиком Су-24М

Неуправляемые реактивные снаряды РС-80 «Оскол», разработанные и изготовленные ГАХК «Артем», успешно прошли очередной этап государственных испытаний. Для этого был привлечен летный состав и фронтовые бомбардировщики Су-24М одной из бригад Воздушных Сил ВСУ.

В «Укроборонпроме» отмечают, что РС-80 «Оскол», калибром 80-мм, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ. Снаряды предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей. Для обеспечения наиболее эффективного уничтожения противника, конструкторы предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами.

Сейчас РС-80 уже прошли испытания с наземных платформ, вертолетов и самолетов, по результатам которых было признано их соответствие основным тактико-техническим характеристикам. Таким образом, проведение государственных испытаний этих ракет находится на финальной стадии.

Кроме того, на полигоне 169-го Учебного центра Сухопутных войск ВСУ состоялись испытания модернизированного БТР-60 МК. За счет применения современных бронелистов удалось усилить бронирование машины без существенного увеличения ее веса. Модернизированный образец БТР-60 МК получил два надежных и экономичных дизельных двигателя CUMINS. На БТР-60МК будет применяться новый боевой модуль разработки инженеров «Николаевского бронетанкового завода». Он будет иметь дублированные каналы наведения и прицеливания, что позволит обеспечивать выполнение огневых задач в любое время суток.

Также напомним, в Киеве состоялся спуск на воду уже второго в этом месяце десантно-штурмового катера «Кентавр». Он имеет на вооружении две пусковые 80-мм установки реактивной системы залпового огня, два боевых модуля с пулеметами калибром 12,7 мм и гранатометом калибром 40 мм. Водоизмещение катера 47 тонн, длина — 24,3 м, ширина — 4,8 м, максимальная скорость — до 50 узлов. Экипаж катера состоит из пяти человек, а в десантном отсеке поместится 32 военнослужащих.

В Киеве проходит выставка, разрушающая российские мифы о Донбассе

Украинский институт национальной памяти и Национальный музей истории Украины подготовили выставку «Донбасс: переPROчтение образа», которая опровергает российские и советские мифы об особом статусе Донбасса как отдельного антиукраинского региона.

Как сообщает «Народная армия», на выставке собраны наиболее убедительные и интересные факты истории заселения степных регионов, раскрывающие суть Донбасса как цивилизационно-культурного перекрестка. Значительная часть посвящена антисоветским выступлениям и проявлениям общественного несогласия среди жителей Донецкой и Луганской областей.

«Сначала империи воруют прошлое, затем захватывают территорию. Так сделала Россия с Крымом, который изображали «исконно русским», и с Донбассом, с прошлого которого стирали украинские следы», — подчеркнул руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Выставка содержит малоизвестные материалы из фондов Центрального государственного архива общественных объединений Украины, Отраслевого государственного архива СБУ, а также документы из Государственного архива Донецкой области. Она будет работать в течение месяца в Национальном музее истории Украины.

Украина вышла на 17-е место в международном рейтинге открытости данных

Рейтинг Open Data Barometer составляет организация World Wide Web Foundation, сравнивая открытость данных в странах со всего мира, сообщает Ain.ua. В первую десятку Open Data Barometer вошли Канада, Великобритания, Австралия, Франция, Южная Корея, Мексика, Япония, Новая Зеландия, США и Германия. Украина получила 47 баллов.

Наблюдается позитивная динамика: в 2016 году у нашей страны было 34 балла, в 2015-м — 20 баллов. Очки начисляются по совокупности факторов из четырех категорий: госрегулирования, действий власти, гражданских прав, а также легкости ведения бизнеса.

В общем зачете Украина находится на четвертом месте по динамике улучшений с момента создания рейтинга. С 2013 г. страна прибавила 25 баллов. Больше за этот же период набрала только Мексика (33 балла). У Южной Кореи и Колумбии рост тоже составил по 25 баллов. При этом, Украина находится сравнительно низко по оценке влияния, которое открытые данные имеют на жизнь в стране. По этому показателю у нас 28 баллов из 100 возможных. Больше всего открытые данные влияют на жизнь в Южной Корее (67 баллов).

В Украине состоятся масштабные учения ВСУ и стран НАТО «Чистое небо-2018»



С 8 по 19 октября на западе и в центре Украины пройдут масштабные международные учения военной авиации «Чистое небо-2018». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В учениях примут участие подразделения стран-членов НАТО и союзников: Украины, США, Британии, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши и Румынии.

За время маневров планируется осуществить около 330 вылетов, а количество задействованных военнослужащих достигнет 700 человек. Целью учений заявлено повышение уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышение уровня совместимости с ВВС США и других стран НАТО при ведении совместных операций по защите «воздуха», и так далее.

Как сообщает Depo.ua, американские подразделения будут представлены истребителями F-15C Eagles (боевые), транспортными самолетами C-130J Super Hercules, воздушным заправщиком Boeing KC-135 Stratotanker, истребителями F-15D Eagles (учебно-боевые) и разведывательно-ударными БПЛА MQ-9 Reaper. От Воздушных сил ВСУ будет пять подразделений тактической авиации, и всего около 350 военнослужащих.

Напомним, на прошлой неделе завершились учения Rapid Trident-2018, которые проходили на Львовщине при участии 14 стран, из которых 10 — члены НАТО.

Россию поймали на очередном фейке о сбитом ею «Боинге» рейса МН17

17 сентября Россия обнародовала фейк, согласно которому ракета «Бука», который сбил МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было «фальшивкой». В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом «на основании бортового номера ракеты».

В то же время, журналисты российской «Новой газеты» подметили нестыковки в документах, продемонстрированных в ходе брифинга Минобороны. В частности, в качестве даты производства ракеты в документах указывается 24 декабря 1986 г., однако один из документов — «восстановленный подлинник формуляра на двигатель» — датирован 14 января 1986 г. Из этого следует, что документ на готовое изделие был заполнен почти за год до его производства.

«Очередной ложью» назвал заявление российского военного ведомства украинский министр обороны Степан Полторак. По его словам, этот фейк «свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию». С ним согласился его британский коллега Гэвин Уильямсон. «Это еще один пример российской дезинформации», — отметил британский министр.

В свою очередь, правительство Нидерландов подтвердило, что доверяет выводам международной Совместной следственной группы по расследованию катастрофы МН17, согласно которым именно РФ несет ответственность за крушение пассажирского самолета.





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