Позитив недели. За «Джавелинами» в Украину идут «Патриоты»

Кроме того: Лондон заморозил активы «Газпрома», Киев усилил санкции против России, а в Нацполиции завершили формирование КОРДа

Минобороны намерено купить американские комплексы ПВО Patriot

Министр обороны Степан Полторак предложил направить ожидаемые в этом году поступления в государственный бюджет от борьбы с контрабандой на закупку американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. «Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией», — сказал он в ходе обсуждения плана борьбы с контрабандой на заседании Кабинета министров, сообщает «Зеркало недели».

20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Ожидаемые поступления от таких мер могут составить 70-100 млрд грн (до $4 млрд). Также правительством утверждена Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины до 2028 года.

Напомним, Сенат США выделит Украине из своего оборонного бюджета $200 млн. Кроме того, в документе содержится положение о необходимости «сохранять крепкую поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и одновременно способствовать необходимым институциональным реформам в области обороны». Ранее палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение $250 млн для предоставления помощи в сфере безопасности Украине.

Против организаторов и участников выборов Путина в Крыму ввели новые санкции

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 21 июня 2018 года об обновлении санкционных списков и введении ограничительных мер против российских оккупантов и коллаборационистов. По инициативе Кабмина и СБУ введены санкции против 30 юридических и 14 физических лиц. Теперь обновленный санкционный список насчитывает 1762 физлица и 786 юрлиц.

Как уточнили в СНБО, сюда входят меры, симметричные американским санкциям от 11 июня 2018 года против компаний, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности НИИ «Квант», ООО «Дайвтехносервис», ООО «Цифровые технологии безопасности», ERPScan BV, Embedi Limited.

Список компаний дополнен политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму. Среди них Центризбирком РФ, избирком «Республики Крым», партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, общественные организации Союз пенсионеров России, Союз ветеранов Афганистана и другие.

Введены санкции против российских военных предприятий, а также против ГП «Луганский авиаремонтный завод» на временно оккупированной территории, которое активно используется государством-агрессором против Украины. Кроме того, санкции введены против граждан, принимавших участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму, и против тех, кто подпадает под санкции США (среди них олигарх Аркадий Ротенберг и члены его семьи).

Официально еще на год продлил санкции против Крыма и Севастополя и Евросоюз. Санкции вводят ограничения на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, европейские компании не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, финансировать крымские компании. Также запрещается экспорт товаров и технологий в крымские компании для их использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

А Госдеп США выпустил официальное предостережение для своих граждан не посещать Чечню и Крым. Американское дипведомство заявило, что не рекомендуют посещать Крым из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей.

Украинский школьник победил на «Олимпиаде гениев»

Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу из опавших листьев, получил золото на «Олимпиаде гениев» в США. В этом году в соревнованиях принимали участие более 1300 участников, команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек, сообщает «Голос Америки».

Еще двое украинцев получили бронзу и еще двое заняли четвертые места. Самого Валентина Фречку пригласили на международную выставку в Южной Корее.

К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины, говорится на официальном сайте.

Ранее украинские школьники завоевали золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае. Харьковчанка Амилия Кириллова получила награду за проект «Интегративный метод в диагностике нейроциркуляторной дистонии», а двое киевлян — Даниэла Гайчук и Максим Палладин — были награждены за командный проект «Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах».

Лондонский суд заморозил активы «Газпрома» в Англии и Уэльсе

Коммерческий суд в Лондоне одобрил заморозку всех активов ПАО «Газпром» дороже $50 тыс. на территории Англии и Уэльса. Решение было принято по требованию НАК «Нафтогаз Украины» в качестве обеспечительной меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

До слушаний по делу о взыскании $2,6 млрд по итогам Стокгольмского арбитража суд запретил «Газпрому» выводить или уменьшать свои активы в Англии или Уэльсе. «Газпром» может финансировать юридические консультации и представительства, но обязан уведомлять об источнике средств «Нафтогаз». Распоряжение суда не касается обычной работы компаний, но «Газпром» не имеет права распоряжаться акциями своих активов и должен уведомлять «Нафтогаз» перед тем, как распоряжаться этими активами.

«Нафтогаз» уточнил, что лондонский суд был полностью уведомлен о приостановлении выполнения решения Стокгольмского арбитража, однако поддержал просьбу НАКа о заморозке английских активов «Газпрома». В «Нафтогазе» заверили, что решение шведского суда не приостанавливает присуждение самой премии, оно приостанавливает принудительное исполнение только в Швеции.

Полиция завершила формирование спецподразделения КОРД

Состоялся четырнадцатый выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД (Корпус оперативно-раптової дії), которым было полностью завершено формирование территориальных подразделений. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В мае министр МВД Арсен Аваков заявил, что в КОРДе будут работать 630 человек. Как уточняет «Укринформ», создание и развитие Корпуса происходит в соответствии с Планом общих действий по реализации проекта международной технической помощи. Основанием для этого стало Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и Кабинетом министров Украины о помощи в отрасли правоохранительной деятельности и уголовной юстиции от 13 марта 2015 г. Первые спецназначенцы после отбора и профессиональной подготовки в тренинговом центре КОРДа получили сертификаты 4 марта 2016 г.





Источник