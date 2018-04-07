Позитив недели. ВМС Украины пополнятся новыми противодиверсионными катерами «Гюрза-М»

Кроме того: начат серийный выпуск БРЭМ «Атлет», Еврокомиссия зажгла красный свет перед «Газпромом», а США сдержали слово и ударили по окружению Путина

Моряки получат четыре катера типа «Гюрза-М»

В Военно-морских силах Украины продолжается работа по пополнению корабельного состава новыми артиллерийскими и противодиверсионными катерами. Как сообщает «Народная армия», практически на завершающей стадии прием в боевой состав четырех малых бронированных артиллерийских катеров типа «Гюрза-М» — «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь».

По словам командующего флота, вице-адмирала Игоря Воронченко, настоящим сюрпризом для агрессора станет использование нашими ВМС в отдельных районах Азово-Черноморского региона противодиверсионных катеров типа «Кентавр». Они не только обеспечат там военное присутствие Украины, но и позволят противодействовать силам и средствам противника. Их спустят на воду уже летом этого года. Проектом предусмотрена максимальная скорость до 50 узлов. Катера оснастят соответствующим оружием, огневой мощи которого достаточно для уничтожения отдельных маломерных целей противника.

«Кентавры» будут малозаметны для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где будут размещаться 32 военнослужащих. Для сравнения: современный шведский десантный катер CombatBoat 90, проект которого взят для разработки собственной платформы рядом стран НАТО, может разместить 21 человека. Еще одним преимуществом катера является дальность плавания до 500 миль.

В среднесрочной перспективе флот пополнят современные ракетные катера типа «Лань». Они будут полностью совместимы по техническим характеристикам с соответствующими кораблями стран НАТО. Предполагается, что первый корпус этого катера заложат этим летом. «В этом году уже состоялись испытания отечественных противокорабельных ракет, которыми планируется оснастить «Лани», — сообщил Игорь Воронченко.

БРЭМ «Атлет» ушла в серийное производство

Госконцерн «Укроборонпром» начал серийный выпуск боевых машин «Атлет». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность. «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа», — отметил Порошенко.

Для выполнения задач «Атлет» оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 т, что позволяет проводить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель. Для эвакуации боевых машин «Атлет» оборудован лебедкой с максимальной силой до 250 кН. А специальное оборудование позволяет проводить буксировки техники на скорости до 25 км / год. «Атлет», весящий 46 т, способен развивать скорость до 70 км / ч. Кроме того, БРЭМ может перевозить до 1,5 т груза. Он оснащен сварочным аппаратом и другим оборудованием, которое позволяет проводить широкий комплекс работ по восстановлению боеспособности бронетехники непосредственно в полевых условиях.

Парламент разрешил комисованным бойцам продолжать службу в армии

Верховная Рада уточнила отдельные вопросы прохождения гражданами военной службы. Согласно принятому закону, военнослужащие-контрактники, признанные военно-докторскими комиссиями непригодными к воинской службе по состоянию здоровья вследствие заболеваний, ранений, полученных при исполнении служебных обязанностей, могут рассчитывать на продление службы до завершения срока контракта с возможностью заключения нового контракта. Также заключить контракт могут офицеры, призванные во время мобилизации. Кроме того, законом повышен предельный возраст (до 30 лет) приема граждан на воинскую службу (обучение) курсантом высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений вузов.

Как отмечает Depo.ua, теперь военнослужащие, получившие ранения, увечья или признанные непригодными к продолжению службы, смогут служить в тылу. Таким образом, армия сохранит часть личного состава. Комиссуемые смогут продолжить службу, гарантируя себе социальное и материальное обеспечение. Кроме того, они получат единовременную денежную помощь и сохранят себе ежегодные выплаты от государства.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада переименовала ВДВ в ДШВ. «Рад, что парламент поддержал мой законопроект, которым Высокомобильные десантные войска ВСУ переименованы в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины», — отметил президент. Он также подчеркнул, что десантники будут носить темно-бордовые береты — цвета крови своих побратимов, пролитой в боях за Украину.

США ударили по ближайшему окружению Путина

В Вашингтоне, как и обещали, обнародовали санкционный список, в который внесли олигархов из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Санкции применили в отношении семи российских олигархов и 17 высокопоставленных чиновников, а также к 14 компаниям. Санкции направлены на лиц из так называемого «Кремлевского списка», обнародованного в январе Минфином США.

Полный список тех, к кому применили персональные санкции, выглядит так: Андрей Акимов, председатель правления «Газпромбанка», Владимир Богданов, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз», Олег Дерипаска, предприниматель, основатель компании «Базовый элемент», Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, Михаил Фрадков, экс-директор Службы внешней разведки России, Сергей Фурсенко, президент ФК «Зенит», Олег Говорун, начальник Управления президента РФ по сотрудничеству с СНГ, Сулейман Керимов, член Совета Федерации, Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, Константин Косачев, член Совета Федерации, Андрей Костин, председатель правления ВТБ, Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома», Николай Патрушев, экс-глава ФСБ России, секретарь Совета Безопасности РФ, Владислав Резник, предприниматель, депутат Госдумы, Игорь Ротенберг, предприниматель, совладелец крупных транспортных и энергетических компаний, Кирилл Шамалов, предприниматель, Евгений Школов, помощник президента России, Андрей Скоч, предприниматель, депутат Госдумы, Александр Торшин, заместитель председателя Банка России, Владимир Устинов, полпред президента в ЮФО, Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД, Виктор Вексельберг, предприниматель, президент фонда «Сколково», Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора и Виктор Золотов, глава Росгвардии.

Еврокомиссия отказалась поддержать российскую газовую удавку для Европы

Проект строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией. Как передает УНИАН, об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

«Наша позиция четкая: мы считаем, что «Северный поток-2″ не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа… Он не будет поддержан со стороны ЕС», — сказал еврочиновник. По словам Ристори, если «Северный поток-2» построят, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал проект строительства этого газопровода исключительно политическим предприятием России, которое несет угрозу демократической Европе и нацеленным на то, чтобы посадить Европу на «газовую иглу».





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