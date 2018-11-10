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Позитив недели. Боевой вертолет, оснащенный «Барьером», прошел успешные испытания

Политика 10 Ноя 2018
Позитив недели. Боевой вертолет, оснащенный «Барьером», прошел успешные испытания
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Кроме того: ВСУ вошли в топ-10 армий Европы, США снова ударят по РФ за Скрипалей, а в Украине дан старт гуманитарному разминированию

Проведены успешные испытания вертолета МИ-8МСБ-В

На одном из полигонов состоялись практические испытания вертолета Ми-8МСБ-В (глубокая модернизация Ми-8 от АО «Мотор Сич») оснащенного модулем ПМ-ЛКТ во время стрельб управляемой противотанковой ракетой с ракетного комплекса «Барьер-В», разработки КБ «Луч». Об этом сообщает Defense Express.

Противотанковый ракетный комплекс «Барьер-В» предназначен для установки на модернизированный вертолет Ми-24 и Ми-8МСБ-В. Он использует ракету ЖК-2В, которая способна уничтожить любую бронированную цель на расстоянии до 7,5 км.

Использование отечественного ПТРК стало возможным благодаря разработке ГП НПК «Фотоприбор» оптико-электронного модуля для обнаружения цели и наведения ракеты ПМ-ЛКТ, который входит в состав комплекса 524Р, устанавливаемый на вертолет Ми-8МСБ-В. Также, в перспективе им могут оснастить и отечественные модернизации вертолетов Ми-2 и Ми-24.

Комплекс управляемого вооружения 524Р предназначен для решения задач круглосуточного обзора, обнаружения, распознавания и автоматического сопровождения наземных и воздушных, подвижных и неподвижных целей. Он позволяет обнаруживать цели типа танк на расстоянии до 10 км. По плану ожидается, что новый комплекс будет принят на вооружение ВСУ до конца этого года.

ВСУ вошли в топ-10 армий Европы

Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий в Европе по версии издания Business Insider. Как отмечается, в рейтинге украинская армия заняла 10 место.

По данным аналитиков, военный бюджет Украины составляет $4,88 млрд. Украинская армия состоит из 1,1 млн военнослужащих, 2214 танков, 240 военных воздушных судов, из которых 39 истребителей, и 25 морских судов.

В ТОП также вошли Франция и Великобритания, Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция. На последней, 25 строчке рейтинга, оказалась Бельгия. Самой сильной армией Европы пока остается российская.

При составлении рейтинга издание учитывало такие факторы, как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружения и техники, количество живой силы, развитость страны в целом и тому подобное.

Также отметим, что по версии проекта Global Firepower наша армия заняла 29 место в рейтинге сильнейших вооруженных сил мира. Всего в нем представлены 136 стран. Как отмечает сайт канала «Прямой», индекс силы определяли по 55 критериям. Эксперты фокусировались не на количестве оружия, а на его разнообразии.  Исследователи оценили мощности Украины следующим образом: сила авиации — 240 воздушных судов, боевых танков — 2214, боевых машин — 11 868, артиллерии — 1302, тяговой артиллерии — 1669, ракетных установок — 625, актив ВМС — 25 судов.

В мировом рейтинге лидируют США, вторая — Россия, третий — Китай. Четвертой стала Индия. А замыкает топ-5 — войско Великобритании. 

В Херсонской области испытали обновленные ЗРК

Фото: facebook.com/kpszsu

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов, которые были восстановлены или капитально отремонтированы на предприятиях «Укроборонпрома». Учения прошли на полигоне ВСУ «Ягорлык» в Херсонской области.

Как отметил присутствовавший на учениях Секретарь СНБО Александр Турчинов, восстановленные зенитные ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики. По его словам, восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО.

Стрельбы осуществлены из ЗРК С-300ПТ и Бук-М1, обновленных специалистами «Укроборонсервиса». С-300ПТ — один из самых дальнобойных зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении украинской армии. Он обеспечивает уничтожение воздушных целей на расстоянии до 75 км. Бук-М1 — мобильный зенитный ракетный комплекс для противовоздушной обороны на расстоянии до 35 км.

А «Львовским радиоремонтным заводом» был восстановлен зенитный ракетный комплекс С-125М1. Он обеспечивает уничтожение воздушных целей на расстоянии около 30 км. Кроме того, специалистами предприятия восстановлен ЗРК «Тор». Он обеспечивает прикрытие важных административных, экономических и военных объектов от ракетных ударов, беспилотников, самолетов и вертолетов на расстоянии до 15 км. На производственно-техническом предприятии «Гранит» было организовано обучение расчетов ЗРК «Куб», который способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 22 км, и восстановлен сам комплекс.

Госдеп США вводит новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

Фото из открытых источников

Государственный департамент уведомил Конгресс, что Россия не выполнила требование в определенный срок предоставить гарантии того, что она не будет больше использовать нервно-паралитические яды.

Как сообщает «Голос Америки», официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт отметила, что в связи с этим США введут против РФ дополнительные санкции — как того требует закон о контроле над химическим оружием. В августе Госдепартамент пообещал ввести против России «очень жесткие» санкции в случае, если Москва в течение 90 дней не гарантирует отказ от использования химического оружия в будущем. Эти требования предусмотрены законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

Вашингтон также потребовал от Москвы разрешить инспекторам ООН провести проверку российских химических лабораторий, где, возможно, проводят разработку новых нервно-паралитических ядов. Эти требования в отношении России были выдвинуты после попытки отравления Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте этого года.

Санкции могут включать меры вплоть до понижения статуса дипотношений, запрета на полеты «Аэрофлота» в США, а также полного прекращение экспорта любых американских товаров в РФ. Они также могут затронуть банковский сектор, заявляла помощник госсекретаря США Маниша Сингх на слушаниях в Конгрессе в середине сентября. По ее словам, также рассматриваются новые оборонные ограничения и «целый список мер, которые накажут правительство России».

ВР дала старт гуманитарному разминированию Донбасса

Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 9080-1 о противоминной деятельности в Украине, сообщает «РБК-Украина». Законопроект о гуманитарном разминировании был разработан с учетом опыта Хорватии.  

Документом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминированию, и их обязанности. Также предлагается определить источники финансирования противоминной деятельности; порядок учета операторов противоминной деятельности, оказания помощи пострадавшим лицам (жертвам) от взрывоопасных предметов, определение статуса территорий для нужд противоминной деятельности; полномочия инспекции по контролю качества противоминной деятельности и секретариата Центра противоминных операций и т. д.

Решение украинского парламента уже поприветствовала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. «Это важный шаг вперед, который должен помочь спасти жизни украинцев. Великобритания продолжает поддерживать разминирования в Украине в рамках деятельности The HALO Trust», — отметила она. Напомним, усилить сотрудничество с Украиной для разминирования на Донбассе готовы Соединенные Штаты Америки, Британия, Швейцария и Канада



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