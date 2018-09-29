Позитив недели. БТР «Буцефал» поехал бить врага на передовую

Кроме того: Украина расширила санкции против РФ, показала успехи своей оборонки на престижных выставках и получила от США патрульные катера

«Буцефал» уехал на фронт, «Лев» прошел испытания



Военные в зоне ООС получили новый БТР «Буцефал», разработанный украинскими специалистами. Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

БТР-4Е «Буцефал» — полноприводный восьмиколесный бронетранспортер — разработан в Харькове и производится на заводе им. Малышева. Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою. Техника оборудована мощной 30-мм пушкой и боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты «Стугна».

Также БТР оснащен двумя водометными двигателями и насосами для откачки воды, поэтому способен вплавь форсировать водные преграды. «Буцефал» может эффективно противодействовать тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, которые есть на вооружении российско-оккупационных войск. «Военнослужащие Объединенных сил уже успели по достоинству оценить боевые способности новейшей боевой машины», — отмечают в штабе ООС.

А на Львовском бронетанковом заводе успешно завершили ведомственные испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) «Лев» и готовы к ее серийному производству. Машина предназначена для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых условиях. Ее экипаж — три человека, на вооружении БРЭМ — пулемет калибра 12,7 мм.

«Лев» был создан конструкторами Львовского бронетанкового завода специально для усиления технического сопровождения и оперативного обслуживания танковых подразделений, сформированных из Т-64 и Т-72 различных модификаций.

Достижения украинского ВПК показали в Баку и Маниле

Отечественные оружейники представили свои достижения сразу на двух мировых площадках. В столице Азербайджана на Третьей международной выставке оборонной промышленности ADEX-2018 на стенде концерна «Укроборонпром» показаны: БТР-3ДА с боевым модулем «Штурм-М», ПТРК «Скиф», 152-мм управляемый снаряд «Цветник», комплексы активной защиты бронетехники «Заслон», «Заслон-Л» и «Шершень», термобарические гранаты РГО-27С и РГТ-27С2, полевой комплекс технического обслуживания и ремонта легкой бронированной техники ПК-ЛБТ-02 и мобильная ремонтная мастерская МРМ-Б.

Среди перспективных направлений сотрудничества Украины и Азербайджана — ремонт на украинских предприятиях азербайджанского вооружения и военной техники, в частности комплексов противовоздушной обороны, обслуживание радиолокационных станций, вертолетов и бронетехники, а также оказание помощи в создании совместных ремонтных предприятий на территории Азербайджана.

Другая выставка проходила на Филиппинах. ГП «Спецтехноэкспорт» впервые представило продукцию украинского ВПК на Международной выставке и конференции по обороне и безопасности ADAS-2018. Нынешний форум — крупнейший за время проведения мероприятия. На украинском стенде были представлены БТР-4мВ, 3D-радар 80К6Т, многоцелевые транспортные самолеты Ан-132 и Ан-178, самоходный миномет калибра 120 мм на базе шасси бронеавтомобиля «Барс-8».

Сообщается, что украинская делегация встретилась с президентом Филиппин Родриго Дутерте. В ходе встречи достигнута договоренность об ускорении подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами.

США передали ВМС Украины два патрульных катера типа Island

Церемония передачи катеров проходила в Балтиморе (штат Мэриленд). «Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», — подчеркнул в ходе церемонии Петр Порошенко. По его словам, от Соединенных Штатов наша страна получила более $1 млрд на поддержку безопасности.

В свою очередь, помощник главы минобороны США Роберт Карем отметил: «Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это угроза для всего региона, Европы, США и стабильности всего мирового порядка».

Напомним, катера класса «Айленд» (Island) были построены в США с 1985 по 1992 гг. в количестве 49 единиц. Имеют полное водоизмещение 168 т, длину 110 футов (34 м), стальной корпус и алюминиевую надстройку. Дизельный мотор мощностью 6200 л. с. обеспечивает скорость катера до 29,5 узлов. Экипаж составляет 16 человек, автономность пять суток. Штатное вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.

Киев расширил санкции против Москвы за поддержку террористов

Украина ввела санкции против российских компаний, которые подозреваются в сотрудничестве с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Санкции введены против ряда российских юридических и физических лиц, которые заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями на оккупированной территории. На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни.

В СБУ пояснили: мало того, что деятельность этих компаний на оккупированном Донбассе наносит ущерб экономике Украины, так они еще пытались наладить бизнес с украинскими предприятиями на подконтрольной Киеву территории. Под санкции попали АО «РЖД Логистика», ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер» и др.

Санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины и прочие ограничения.

Напомним, в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не меняет подходов в вопросе санкций против России.

Украинские моряки на Азове займутся нейтрализацией российских мин

Военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, будет иметь среди приоритетных направлений нейтрализацию российской минной угрозы. Об этом в эфире «Громадського» сообщил замначальника штаба командования ВМС по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.

Он напомнил, что из-за морских мин неоднократно страдали судна пограничных войск Украины. «Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ», — отметил Рыженко.

Замначальника штаба рассказал, что среди лодок, имеющихся в распоряжении ВМС в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными «сканерами бокового обзора» — сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.

Напомним, 23 сентября два корабля ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» прошли Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря. Эти суда используют для формирования базы ВМС в Бердянске.





Источник