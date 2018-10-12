«Позаботьтесь о наличке заранее»: ПриватБанк предупредил о временной остановке работы

Крупнейший банк Украины ПриватБанк временно остановит все операции с платежными картами в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных.
«ПриватБанк в ночь с субботы (13 октября. – Ред.) на воскресенье (14 октября. – Ред.) проведет масштабное обновление архитектуры процессинга банка. Эта процедура существенно улучшит работу программных комплексов», – сообщила в Facebook представительница пресс-службы финансового учреждения Инна Музычук.
По ее словам, в рамках соответствующего процесса все операции с платежными карточками банка будет прекращены с полуночи до 4 утра. Дальнейшая стабилизация работы может длиться до 8 утра.
В ПриватБанке отметили, что в указанный период не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы финучреждения.
«Поэтому если планируете активно отдыхать и тратить средства всю ночь – позаботьтесь о наличности заранее», – резюмировала Музычук.
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