Под изображением Сытника написано: «Я разоблачу топ-коррупционеров».

В киевском метро появились ситилайты с изображением директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника

Под изображением Сытника написано: «Я разоблачу топ-коррупционеров».

Согласно информации, размещенной на ситилайтах, «сеанс разоблачения» директор НАБУ запланировал на 15.00 3 октября во время заседания Комитета Верховной Рады предупреждению и противодействию коррупции.

«Об обсуждении отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в течение предыдущих шести месяцев (I полугодие 2018) с участием директора Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника А.С.», — говорится в повестке дня комитета, опубликованной на его сайте.

«Социальная реклама в метро. За такие развлечения для пассажиров можно поднять стоимость проезда до 10 гривен», — иронизирует на своей странице в Facebook активист Виталий Манько, разместивший фото с рекламой директора НАБУ.

В то же время в НАБУ утверждают, что ведомство не имеет отношения к рекламе с Артемом Сытником.

«Не знает, кто тот «доброжелатель», который уплатил деньги за наружную рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения… Осознаем, что из почти 200 млрд грн, присвоенных коррупционерами во власти, которых НАБУ пытается законно заставить вернуть народу украденное, может найтись копейка оплатить и не такую «кампанию», — говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в Facebook.

В Бюро также подчеркнули, что «борьбу с коррупцией такими методами не остановить».

Ранее сообщалось, что в Управлении госохраны и САП сообщили об обнаружении нового средства прослушки руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.



Сам глава САП намекнул, что кабель для прослушки прокладывали сотрудники НАБУ. Кроме того, он сообщил, что прибывший на выручку коллегам спецназ Бюро избил его водителя.

По данным СМИ, именно из-за этой истории Сытник отменил свое выступление на заседании комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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