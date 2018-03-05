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Песков назвал последовательной позицию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом Украины»

Экономика Украины05 Мар 2018
Песков назвал последовательной позицию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом Украины»
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Сегодня в 13:10, просмотров: 4752

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 5 марта, заявил, что в Кремле не считают необходимым комментировать газовый спор между российским газовым гигантом «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

«Всё-таки в настоящее время напряжённая обстановка подлежит разрешению в юридической плоскости, и занимаются юристы компании нашей, я имею в виду «Газпром». Поэтому какие-то здесь комментарии были бы излишни», — заявил спикер Кремля.

Пресс-секретарь главы российского государства также подчеркнул, что позиция «Газпрома» в этом конфликте с украинской газовой компанией достаточно последовательна.

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