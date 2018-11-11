Первые технические. Кто и как «обокрал» Чорновола в 1991 году

Кравчуковская команда разыграла против единственного своего реального оппонента Чорновила спойлерские функции остальных кандидатов в президенты как по нотам

О веселых, грустных, поучительных и просто занимательных историях на выборах предлагаем вам вспомнить в нашей рубрике «История украинских выборов» в рамках проекта «Выборы-2019. Какой нам нужен президент».

Бытует мнение, что любой участник президентской гонки уже самим своим участием в ней зарабатывает значительный объем политических баллов, достаточных для дальнейшего продолжения вполне устойчивой и преимущественно беспроблемной собственной политической карьеры. Однако уже первые за время независимости Украины подобные выборы в 1991 г. показали, что это предположение, которое многие воспринимают чуть ли не как аксиому, является не более чем мифом. Потому что четверо из шести тогдашних кандидатов в президенты априори не рассчитывали на победу, зато выполняли чисто техническую функцию в интересах победителя Леонида Кравчука. И зарабатывали не столько абстрактные политические, сколько чисто конкретные дивиденды и бонусы в понятном всем материальном плане.

Исторические предпосылки

21 июня 1991 г. Верховная Рада тогда еще советской Украины постановила «считать целесообразным учредить пост Президента УССР до принятия новой Конституции» и «провести выборы Президента Украинской ССР в 1991 году». Уже 5 июля того же года украинский парламент принял законы «О Президенте Украинской PCP» и «О выборах Президента Украинской PCP». Кроме того, были внесены дополнения в Конституцию УССР, которыми устанавливались правовой статус и компетенция президента (определялся «высшим должностным лицом Украинского государства и главой исполнительной власти»), условия и порядок его избрания. В конце концов, выборы президента УССР были назначены на 1 декабря 1991 года.

Впрочем, быстрые исторические изменения внесли свои коррективы даже в название должности — никто президентом именно УССР так никогда и не стал. После неудачного августовского путча ГКЧП в Москве 24 августа Украина была провозглашена независимым государством, ВР назначила одновременно с президентскими выборами на 1 декабря Всеукраинский референдум для подтверждения Акта провозглашения независимости.

В итоге, ввсенародное и первое избрание украинцами главы своего уже самостоятельного государства оказалось ключевым элементом начального этапа всего нового украинского державотворення (парадоксально, но в русском языке вообще нет аналога этому украинскому слову). Однако одновременно на выборах-1991 родился прообраз использования в наших широтах предвыборных политтехнологий, который в той или иной степени модифицируется до сих пор.

Кандидаты в президенты

По сравнению со следующими аналогичными избирательными кампаниями первые президентские выборы в Украине в 1991 г. установили непревзойденный до сих пор рекорд по наименьшему количеству претендентов в кресло президента — их в бюллетенях на участках в день голосования было лишь шестеро. Главным фаворитом изначально считался Леонид Кравчук — действующий спикер парламента и бывший второй секретарь по идеологии ЦК Компартии, на тот момент уже запрещенной, поэтому он шел на выборы как беспартийный или даже надпартийный самовыдвиженец. Хотя де-факто его поддерживала вся коммунистическая партноменклатура, которая оперативно переметнулась в новую Соцпартию лидера парламентского большинства «группы 239» Александра Мороза, чей представитель Александр Ткаченко снял свою кандидатуру в пользу как раз Кравчука.

Зато среди национально-демократических сил царили полнейшие разброд и шатание в и без того нестройных их рядах, вызванный не только изнутри, но и извне. Наиболее показательным стало заседание 1 сентября 1991-го в актовом зале Киевского политехнического института Большой рады Народного Руха Украины (тогда еще не партии, а широкого общественного движения), где как раз рассматривался вопрос, кого выдвигать в президенты. После длительных дебатов 57 из 91-го присутствующего (всего членами Большой рады было 128 человек) поддержали бывшего диссидента, тогдашнего нардепа и главу Львовского облсовета Вячеслава Чорновила. Однако за еще одного нардепа-диссидента и лидера новой Украинской республиканской партии Левка Лукьяненко проголосовали 23, а за львовского академика и руководителя оппозиционной мегафракции в ВР «Народна Рада» Игоря Юхновского — 8.

Большая рада НРУ отдельно решила, что на завершающем этапе гонки все выдвиженцы от демократов должны сняться с выборов в пользу самого популярного среди себя. Однако в итоге этого не произошло — в бюллетенях остались фамилии и Чорновила, и Лукьяненко, и Юхновского. Более того, решил идти в президенты еще один представитель «Народной Рады» и вице-спикер парламента Владимир Гринев. Этот бывший заведующий кафедрой прикладной математики Харьковского политехнического института пытался опереться на демократический, но пророссийский электорат. С подобной категорией избирателей заигрывал выдвиженец своей же Народной партии (не путать с современными похожими названиями, потому что именно эта партия была снята с регистрации еще в марте 1993-го) Леопольд Табурянский — нардеп от Днепропетровска, который также входил в ВР в состав оппозиционной «Народной Рады».

Особенности гонки

Кроме того, что президентские выборы-1991 были для страны первым подобным опытом, на них накладывалась важная особенность — действительно исторический референдум об украинской независимости, которую поддерживали все шесть кандидатов в главы государства. Сторонники и Чорновила, и Лукьяненко, и Юхновского, а также Гринева с Табурянским иногда даже объединялись в общие уличные команды, но не для того, чтобы максимально сагитировать украинцев в пользу кого-то из имеющихся претендентов на президентский пост, а только с целью донести согражданам важность их голоса именно на референдуме.

Надо сказать, что с этой задачей разношерстные агитаторы справились на отлично — явка 1 декабря на всенародное волеизъявление составила 84,2% (или почти 32 млн. украинцев), из них подтвердили Акт провозглашения независимости Украины 90,3%, против были только 7,6 %, остальные бюллетени оказались недействительными. Впрочем, избиратели в большинстве своем так и не поняли, чем, собственно, отличаются предвыборные программы всех имеющихся демократов друг от друга. Поэтому за исключением трех областей Галичины, где кандидатура Чорновила действительно воспринималась как реальная альтернатива быстро перекрашенным в сине-желтые цвета вчерашним компартийцам, в целом по Украине голоса за оппозиционеров оказались слишком разбросанными. И выглядело так, что произошло это совсем не случайно, а довольно управляемо, причем из одного центра.

Ведь у Кравчука отнеслись к президентским выборам намного качественнее. Во-первых, у него, в отличие от конкурентов, был настоящий избирательный штаб с четкими разветвлениями по всем регионам, чьей первоочередной задачей была победа шефа, а высокие проценты за независимость на референдуме — более второстепенным вопросом, поскольку положительный его результат для всех был более чем очевидным, а упираться в «больше-меньше» они не видели особого смысла. Во-вторых, штабные кравчуковского структуры развернулись не на пустом месте — десятилетиями развитая вертикаль КПСС в Украине с его всеобъемлющим админресурсом никуда не исчезла даже после запрета Компартии. А, в-третьих, некоторые в среде национал-демократов вообще решили открыто рекламировать Кравчука как некоего «отца независимости», серьезно размышляя над будущим трудоустройством при его президентстве, что, между прочим, массово материализовалось уже в новом 1992 г.

Результаты и последствия

Одним словом, никакой неожиданности не случилось — Кравчук победил с первого тура, показав по всей стране феноменальные до сих пор 61,6%. Его результат был бы еще большим, если бы не Тернопольщина, Ивано-Франковщина и Львовщина, которые дали Чорновилу от 57,5 до 75,9%. Зато в остальных регионах первое место занял Леонид Макарович, при этом в пятерке областей, которые обеспечили ему больше всего голосов, были Житомирская (77,6%), Луганская (76,2%), Хмельницкая (75,5%), Полтавская (75%) и Запорожская (74,7%), то есть все обошлось без каких-либо его региональных электоральных вотчин и имело своеобразную географическую гармонию поддержки Кравчука украинцами. Правда, такой кредит доверия не менее феноменально был растерян буквально за два года, но это уже совсем другая история.

Чорновил на выборах-1991 в общем набрал по Украине 23,3%, однако пилюлю его поражению явно подсластила Галичина. За ее пределами высокий результат будущего лидера партии Народный Рух составил 42,7% на Буковине, 31,4% на Волыни, 27,6% в Закарпатье (все эти регионы также входят в западноукраинский макрорегион), в Киеве — 26,7%, а в родной Вячеславу Максимовичу Черкасской области — 25%. Меньше всего за него проголосовали, само собой, в Крыму (8%), на Донетчине (9,6%) и на Луганщине (9,9%). Впрочем, статус «серебряного призера» тех гонок и дальнейшее пребывание в системной оппозиции к Кравчуку, а потом и к Леониду Кучме позволили Чорновилу, как минимум, стабильно входить в первую тройку политиков Украины все 1990-е, независимо от фамилии текущего Президента, а тем более меняющихся премьеров.

Лукьяненко и Гринев получили на президентских выборах в 1991 г. похожие результаты — 4,5% и 4,2% соответственно. Не было ничего удивительного, что лидер радикально проукраинской УРП больше взял в Тернопольской (19,6%), Ровенской (13,4%) и Ивано-Франковской (11,8%) областях, а пророссийский вице-спикер — на Донетчине и родной Харьковщине (по 11%) и несколько меньше в Одесской области и в Севастополе (по 8,4%). Однако дальнейшая их политическая карьера сложилась по-разному.

Если Левко Григорьевич еще трижды избирался нардепом и находился в фокусе общественного внимания вплоть до своей недавней смерти в июле 2018-го, то Владимир Борисович стал «исчезать с радаров» уже в 1994-м, когда не смог второй раз избраться в парламент. Последнюю попытку вернуться в большую политику Гринев совершил на парламентских выборах-1998, возглавив блок «СЛОн — социально-либеральное объединение», но тот получил мизерные 0,9% голосов. Видимо, сказалась основная ставка политической силы Гринева на банальную русофильскую риторику, ниша которой тогда была наглухо монополизирована коммунистами и ПСПУ Наталии Витренко.

Дальнейшая судьба остальных двух тогдашних кандидатов — Юхновского (за него на выборах-1991 проголосовали лишь 1,7% избирателей) и Табурянского (получил вообще смешные 0,6%) — также вышла совершенно иной. Игорь Рафаилович в свои почтенные 93 года до сих пор остается лидером общественных мнений, а перед этим при президентстве Виктора Ющенко он возглавлял Украинский институт национальной памяти, во времена Кучмы трижды избирался в Верховную Раду, а вот при Кравчуке вообще занимал должность первого вице-премьера (кстати, в правительстве того же Кучмы). Что же касается Леопольда Ивановича, то сейчас о нем известно лишь главное — в свои 78 лет он продолжает свою жизнедеятельность. А также то, что все три попытки Табурянского вернуться в парламент завершались неудачей — и в 1994-м, и в 1998-м, и в 2002-м.

Так что можно констатировать, что тогдашняя команда Кравчука разыграла против единственного своего реального оппонента Чорновила спойлерские функции остальных кандидатов в президенты как по нотам. Праворадикальные голоса в основном на Западной Украине «откусил» у выдвиженца НРУ Лукьяненко, а возможную электоральную поддержку Чорновила на юге и востоке страны подгреб под себя Гринев. Либеральные избиратели преимущественно из интеллигенции вынуждены были колебаться относительно главного конкурента Кравчука, потому что в бюллетенях присутствовал соответствующий их архетипу Юхновский. И даже адептов идеи днепропетровской «кузницы кадров» кравчуковские политтехнологи не оставили без внимания — им позволили проголосовать за земляка Табурянского, лишь бы не за Чороновила.





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