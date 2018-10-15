Пекин рассматривает «ядерный вариант» против США

Китай и США от торговой войны перешли к политической конфронтации. Фондовые биржи Азии на прошлой неделе рухнули, обновив многолетние минимумы. Перед этим заметное снижение продемонстрировали фондовые биржи Европы и США. Применит ли Пекин «ядерный вариант» против Вашингтона?

«Ядерный вариант» на повестке дня

«Если эта война продолжится, то мировая экономика получит сильный удар», — предупредила директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. «Мы настоятельно рекомендуем, — сказала Лагард на встрече на Бали, — работать над глобальной торговой системой, которая будет более сильной, справедливой и подходящей для будущего».

Однако у власти в США и Китае находятся националисты, которым безразличны советы глобалистки Лагард. Главный мотор перемен — Дональд Трамп, но и Си Цзипин — не меньший. Они разрушают ВТО, возводя тарифные барьеры, стремясь улучшить (США) или сохранить (Китай) бизнес своим национальным кампаниям. Западные журналисты говорят о том, что Китай исчерпал свои возможности отвечать, повышая тарифы, и может применить асимметричный «ядерный вариант», частично сбросив американские гособлигации (трежерис), которыми он обладает на сумму в один триллион долларов.

Даже простое заявление о том, что он не будет больше покупать трежерис, заставит США напрячься, так как значительно увеличит премиальные ставки по ним и нанесет ущерб экономике США, накопившей огромные долги. Вашингтон может, правда, выкупить облигации, напечатав под это деньги. Однако, скорее всего, это приведет к гиперинфляции, последствия которой также трудно предсказать.

Пекин обвинил Вашингтон в экстремизме

Обстановка накаляется. На прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в том, что он использовал «политические, экономические и военные инструменты, а также пропаганду, чтобы продвигать свое влияние и извлекать пользу в Соединенных Штатах». Американцы затеяли пропагандистскую кампанию по дискредитации Пекина в его отношениях с уйгурами, конгресс полон желания наложить санкции на Пекин за «нарушение прав человека». Агентство «Синьхуа» в ответ разразилось негодованием, заметив, что Вашингтон демонстрирует «экстремистскую концепцию превосходства и высокомерия». Пекин на несколько месяцев закрыл большую часть Южно-Китайского моря для рыболовецких судов других стран в связи с военными учениями и предостерег Пентагон от наращивания американской военной мощи в Южно-Китайском море.

Некоторые наблюдатели считают, что торговая победа над Китаем чрезвычайно важна для республиканской избирательной кампании накануне промежуточных выборов в конгресс. Если это так, то давление США вскоре ослабнет. Но, возможно, Трамп только репетирует, его спонсоры — американская сланцевая нефтедобывающая промышленность и металлургия — жаждут удвоения и утроения прибылей. Любыми способами Трамп должен вывести их продукцию на мировой рынок сырья, который уже давно поделен.

Это видно по тому, как Европу принуждают покупать американский СПГ, запрещая «Северный поток — 2», как Иран возвращают под санкции, чтобы занять его нишу в продажах СПГ и нефти. «Газпром» и «Роснефть», венесуэльская PDSVA — тоже под санкциями, им не дают кредитоваться в западных банках. Конгрессмены уже предложили Трампу наложить санкции на Саудовскую Аравию, которая якобы убила своего журналиста в Турции. США репитируют на частной компании «Алроса» Дерипаски, как они будут уничтожать другие стратегические компании России. Страдают и импортеры сырья — Европа, Китай, Япония, Южная Корея, — с ними ведется тарифная война.

Применит ли Пекин «ядерный вариант»?

Очень возможно, но в крайнем случае, например, обострения ситуации в Южно-Китайском море или признания Америкой суверенитета Тайваня. Проценты по трежерис приносят Пекину стабильный доход. Зачем рубить сук, на котором сидишь? Лучше на эти деньги строить газопроводы и нефтепроводы с Россией. Особенно сейчас привлекает Си Цзиньпина газопровод через Алтай в восточные промышленно развитые районы Китая. Китай будет торговать с Ираном, Венесуэлой, возить СПГ из любых точек света, но ни в коем случае не будет покупать американские сланцевые нефть и газ. Это ударит по сланцевой промышленности США и сделает санкции в отношении экспортеров энергоресурсов незначимыми.

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