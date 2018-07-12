Парламент освободил предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пени компаниям из РФ

Отмечается, что украинские предприятия не смогли выполнить свои обязательства из-за ограничений, введенных президентом из-за вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе

Верховная Рада приняла в целом закон № 6697, которым освободила предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющие стратегическое значение для Украины, от уплаты пени компаниям из страны-агрессора. «За» проголосовали 244 народных депутата.

Онлайн-трансляцию заседания Рады вел телеканал «112 Украина».

Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в РФ товары военного назначения и двойного использования из-за ограничений, которые ввел президент Украины в связи с вооруженной агрессией России на Донбассе.

Отмечается, что компании из РФ, «злоупотребляя своими правами, начали обращаться в суды в РФ для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства».

Приняв этот закон, Верховная Рада запретила взимать пеню с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали предприятиям государства-агрессора. В частности, если компания зарегистрирована в такой стране или же ее исполнительный орган управления находится там либо предприятием руководят из государства-агрессора.

Так, при описанных условиях нардепы запретили принудительно взыскивать задолженности с компаний ОПК Украины, обязали прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Согласно документу, запрещено открывать производство по делу о банкротстве предприятий ОПК.

Если предмета залога не хватило, чтобы покрыть долг, можно дополнительно взыскать сумму, которой недостает. Но не в случае задолженности стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины перед компаниями государства агрессора.

Также обычно договоры действуют на постоянных условиях независимо от изменений законодательства, однако не в случае обязательств украинских оборонных предприятий перед компаниями страны-оккупанта.

В Украине надо выполнять решения иностранных судов, но не касательно начисления пени украинским стратегическим оборонным компаниям на пользу предприятий государства-агрессора.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, Верховная Рада поддержала этот документ за основу в мае текущего года 230 голосами народных депутатов.





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