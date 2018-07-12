Парламент освободил предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пени компаниям из РФ

Отмечается, что украинские предприятия не смогли выполнить свои обязательства из-за ограничений, введенных президентом из-за вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе
Верховная Рада приняла в целом закон № 6697, которым освободила предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющие стратегическое значение для Украины, от уплаты пени компаниям из страны-агрессора. «За» проголосовали 244 народных депутата.
Онлайн-трансляцию заседания Рады вел телеканал «112 Украина».
Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в РФ товары военного назначения и двойного использования из-за ограничений, которые ввел президент Украины в связи с вооруженной агрессией России на Донбассе.
Отмечается, что компании из РФ, «злоупотребляя своими правами, начали обращаться в суды в РФ для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства».
Приняв этот закон, Верховная Рада запретила взимать пеню с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали предприятиям государства-агрессора. В частности, если компания зарегистрирована в такой стране или же ее исполнительный орган управления находится там либо предприятием руководят из государства-агрессора.
Так, при описанных условиях нардепы запретили принудительно взыскивать задолженности с компаний ОПК Украины, обязали прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Согласно документу, запрещено открывать производство по делу о банкротстве предприятий ОПК.
Если предмета залога не хватило, чтобы покрыть долг, можно дополнительно взыскать сумму, которой недостает. Но не в случае задолженности стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины перед компаниями государства агрессора.
Также обычно договоры действуют на постоянных условиях независимо от изменений законодательства, однако не в случае обязательств украинских оборонных предприятий перед компаниями страны-оккупанта.
В Украине надо выполнять решения иностранных судов, но не касательно начисления пени украинским стратегическим оборонным компаниям на пользу предприятий государства-агрессора.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Напомним, Верховная Рада поддержала этот документ за основу в мае текущего года 230 голосами народных депутатов.