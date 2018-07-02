«Паритетбанк» заинтересовался «Сбербанком Украины»

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Москва, 2 июля — «Вести.Экономика». Сбербанк заинтересован в сделке с белорусским «Паритетбанком» по продаже украинской «дочки» Сбербанка, заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Мы очень надеемся, что получим позитивный ответ (от Нацбанка Украины, НБУ — прим. ред.). И мы сможем продать белорусскому банку наш дочерний банк в Украине», — отметил Греф в эфире телеканала «Беларусь-1».

На прошлой неделе «Паритетбанк» направил в адрес НБУ заявку на покупку украинской «дочки» Сбербанка. Заявка оформлена «со всеми необходимыми требованиями», пояснил Греф.

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«Национальный банк Украины 25 июня получил от белорусского «Паритетбанка» пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала. Сейчас полученные НБУ документы (…) находятся на рассмотрении», — сообщает НБУ.



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