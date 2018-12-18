«Отрезвить Путина и Кремль»: США озвучили самое жесткое наказание для России — Обозреватель

В качестве ответных мер на агрессию России США должны отменить визы всем россиянам, арестовать их имущество на Западе, внести в базу Интерпола всех соратников президента РФ Владимира Путина и отключить все российские банки от SWIFT.

Такое мнение выразил в программе «Студия Запад с Антоном Борковским» американский аналитик, экс-советник Государственного секретаря США Пол Гобл. По его словам, США должны принять лидерство в вопросе введения санкций, чтобы отрезвить Путина и Кремль.

Он пояснил, что санкции введены Западом в отношении России, до сих пор не были такими уж сильными.

«Ограничения по этим санкциям больше касались отношений с западными странами, чем реальных санкционных мощностей. Надеюсь, США примут лидерство во внедрении санкций, включающие: отмену виз всем россиянам, наложение ареста на их имущество на Западе, которое появилось в результате незаконных действий, внесения в Интерпол всех российских чиновников, работающих в путинской администрации, закрытие программ обмена и немедленное внедрение того, что мы должны были сделать еще в 2014 году, — отключение всех российских банков от систем по типу SWIFT. Все это должно произойти», — заявил Гобл.

Он также назвал две вещи, которые препятствуют такой политике США. «Во-первых, президент США противостоит внедрению сильной линии против России. Его подталкивает к этому его же администрация и граждане, но это не то, что бы он хотел делать. Во-вторых, большое количество людей на Западе, сидящих на потоках грязных российских денег, не хотят, чтобы они заканчивались», — пояснил американский аналитик.

По его словам, если проигнорировать всех этих людей, то можно понять, что существуют реальные рычаги давления на Россию.

«И если понять, что это было проявление войны, за который нужно наказать таким образом, чтобы не спровоцировать ядерного конфликта, то существуют реальные шаги, воплощение которых накажет Россию, и жить с которыми ей будет точно нелегко», — добавил Гобл.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

13 декабря Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам в связи с агрессией России.

13 декабря Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России на следующие полгода.





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