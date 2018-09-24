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От криптовалюты до виртуальной реальности в спорте: «Шахтер» начал прием заявок от стартапов

E-commerce 24 Сен 2018
От криптовалюты до виртуальной реальности в спорте: «Шахтер» начал прием заявок от стартапов
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До 16 ноября принимаются заявки для участия в первом акселераторе спортивных стартапов в Украине


«Шахтер» в партнерстве с HYPE Sports Innovation объяилт о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов

Чемпион Украины «Шахтер» в партнерстве с HYPE Sports Innovation объяилт о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов в Украине. «Если вы готовы формировать будущее спортивной индустрии, присоединяйтесь к проекту «Шахтера». Подать заявку можно с 24 сентября по 16 ноября на сайте Hype Sports Innovation», – говорится на сайте «горняков».

«Шахтер» приглашает к участию стартапы с современными решениями в различных сферах спорта. Основные направления:

  • AR/VR (расширенная и виртуальная реальность), «умные стадионы»

  • Взаимодействие с болельщиками

  • Электронный/фэнтези-спорт, электронная коммерция

  • Физическое состояние игроков

  • Медиа и вещание

  • Мастерство игроков и коучинг

  • Технологии биометрического спортивного анализа

  • Ставки

  • Криптовалюта в спорте

  • Производительность молодых игроков

Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования.

Ранее мы рассказывали о том, какие стартапы будет искать «Шахтер» в Украине.

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Шахтер объявляет о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов →



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