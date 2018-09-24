От криптовалюты до виртуальной реальности в спорте: «Шахтер» начал прием заявок от стартапов

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До 16 ноября принимаются заявки для участия в первом акселераторе спортивных стартапов в Украине



«Шахтер» в партнерстве с HYPE Sports Innovation объяилт о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов

Чемпион Украины «Шахтер» в партнерстве с HYPE Sports Innovation объяилт о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов в Украине. «Если вы готовы формировать будущее спортивной индустрии, присоединяйтесь к проекту «Шахтера». Подать заявку можно с 24 сентября по 16 ноября на сайте Hype Sports Innovation», – говорится на сайте «горняков».

«Шахтер» приглашает к участию стартапы с современными решениями в различных сферах спорта. Основные направления:

AR/VR (расширенная и виртуальная реальность), «умные стадионы»

Взаимодействие с болельщиками

Электронный/фэнтези-спорт, электронная коммерция

Физическое состояние игроков

Медиа и вещание

Мастерство игроков и коучинг

Технологии биометрического спортивного анализа

Ставки

Криптовалюта в спорте

Производительность молодых игроков

Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования.

Ранее мы рассказывали о том, какие стартапы будет искать «Шахтер» в Украине.

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