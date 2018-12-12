»Останемся без инвесторов»: озвучена неожиданная угроза экономике Украины — Обозреватель

В скором будущем Украина может остаться без новых зарубежных инвесторов. Причина в регулярном игнорировании решений Европейского суда по правам человека.

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат Ирина Суслова (БПП). Она подчеркнула, что в прошлом году Украина заняла первое место в мире по неисполнению решений ЕСПЧ.

«Решения национальных судов, которые были выиграны людьми, не исполняются. Эти люди идут в ЕСПЧ и говорят: решение суда не исполняется, и я прошу, чтобы ЕСПЧ обеспечил исполнение этого решения. Украина, как государство, обязана это решение выполнить и обязана выплатить компенсацию», – пояснила Суслова.

По словам депутата, об экономической угрозе заявили сами судьи ЕСПЧ, с которыми парламентская делегация Украины встречалась в Страсбурге.

«Нам говорят: если вы не начнете выполнять решения ЕСПЧ и национальных судов, то в Украину прекратят ехать инвесторы! Потому что инвестор, который заходит в Украину, он хочет понимать, что вот он инвестировал сюда деньги и если завтра его право тем или иным органом будет нарушено, он пойдет в суд, выиграет его, и государство будет обязано выполнить решение суда», – уточнила она.

Европейский суд по правам человека

«А если инвестор видит, что Украина и по неисполнению решений национальных судов занимает первое место, то он понимает: если даже суд ему не поможет, то зачем ему заходить в такую страну?» – резюмировала Суслова.

Ранее в эфире ObozTV исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что массовые протесты во Франции могут заставить европейских инвесторов взять паузу и временно отказаться от проектов в Украине. Он также добавил, что «желтые жилеты» поставили под угрозу и макрофинансовую помощь Украине.

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