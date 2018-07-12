Основатель «Википедии» считает, что политики не разбираются в технологиях

20:4012.07.2018

(обновлено: 20:52 12.07.2018)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Политики не имеют представления о технологиях, поэтому многие их решения не помогают исправить ситуацию, убеждён основатель «Википедии» Джимми Уэйлс (Jimmy Wales).

Опрос показал, что две трети россиян верят в «мировое правительство»»Политики не имеют представления о технологиях — это проблема. Поэтому многие предлагают решения, которые не работают. Заставить политиков быть умнее — сложная проблема»,- сказал Уэйлс, который в четверг выступает с публичной лекцией в Москве.

При этом он убеждён, что технологический процесс повлияет на жизнь людей в положительную сторону. «Думаю, мы будем жить и дольше, и лучше»,- сказал он.

Интернет, как отметил Уэйлс, открыл доступ к информации. В том числе, Россия раньше воспринималась иначе, сказал он, это в том числе связано с «холодной войной». Теперь же, сказал создатель «Википедии», приехав в Россию, он видит такую же страну, как и другие.

Уэйлс высказался на тему подложных новостей, отметив, что сообщество «Википедии» не позволяет им влиять на интернет-энциклопедию. Он подчеркнул, что речь идёт о «фейк ньюз» в первоначальном смысле, «а не о том, что Трамп (президент США Дональд Трамп — ред.) называет «фейк ньюз», то есть всё, что угодно, с чем он не согласен».





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