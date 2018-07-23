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Организация, составившая «рейтинг рабства», изобразила Крым частью РФ

Политика 23 Июл 2018
Организация, составившая «рейтинг рабства», изобразила Крым частью РФ
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Составители мирового «рейтинга рабства», организация Global Slavery Index, изобразили Крым как часть территории России

Рейтинг, который содержит информацию о количестве людей в современном рабстве в разных странах, подготовила и представила австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation, передает «ДС».

Отметим, Крым отмечен как часть территории России лишь на одной из представленных интерактивных карт.

На многих других картах, доступных на сайте www.globalslaveryindex.org, Крым украинский.

Как сообщала «ДС», украина попала в первую половину рейтинга стран по уровню распространения современного рабства, оказавшись на 49 месте (из 167).

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