«Оппоблок» в Одесском облсовете изгнал двух депутатов. Новости политики — Деловая столица

Фракции «Оппозиционного блока» в Одесском областном совете исключила из своего состава двух депутатов — Ирины Ковалиш и Павла Наприенко

Соответствующее решение депутаты приняли в понедельник, 17 декабря, о чем сообщил депутат Одесского облсовета Роман Сеник, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

По его словам, причинами исключения стали «невыполнение решений фракции, а также регулярное голосования в интересах власти». Именно такую ​​формулировку указал Роман Сеник. Он подчеркнул, что решение поддержало большинство членов фракции, против не проголосовал никто.

В то же время Ирина Ковалиш на своей странице в Facebook написала, что поводом для исключения из фракции стало ее недавнее выступление на всеукраинском съезде «Опоблока».

Отметим, что Роман Сеник является помощником-консультантом народного депутата от «Оппоблока» Николая Скорика. Примечательно, что Ирина Ковалиш также является помощником Скорика.

«То, что происходит, отражает раскол, который произошел на центральном уровне, где Юрий Бойко и Сергей Левочкин объединились с Вадимом Рабиновичем и создали «Оппозиционную платформу — За жизнь», — сказал в комментарии «Думской» один из «оппозиционеров».

-Он также пояснил, что «в этой группе — и одесский нардеп Николай Скорик, который контролирует фракцию в облсовете».

«Ковалиш и Наприенко — наиболее активные сторонники другой, «ахметовской» части «Оппозиционного блока», поэтому их и исключили. Так Скорик надеется консолидировать фракцию, чтобы впоследствии переименовать ее в «За жизнь».

Напомним, 9 ноября сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». 16 ноября объединение выдвинуло единым кандидатом от оппозиции Юрия Бойко.

Часть «Оппозиционного блока» выступила против объединения оппозиции и объявила о проведении съезда. 12 декабря Окружной административный суд Киева признал съезд незаконным, так как политсовет «Оппозиционного блока» не принимал решение о его проведении. Согласно уставу партии, только политсовет может принимать решение о созыве съезда.

Ранее также сообщалось, что Национальная полиция начала уголовное производство по факту возможной подделки документов партии «Оппозиционный блок» членом политсовета Александром Касянюком.

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