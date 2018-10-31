»Они там на русском все говорят!» Путин задумал новое «спасение» украинцев

Президент России Владимир Путин 31 октября подписал новую редакцию Концепции миграционной политики, которая облегчит получение российского гражданства.

На Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве он заявил, что в Украине, странах Балтии и других государствах «запугивают» русских.

«Переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком, людей запугивают и просто терроризируют, естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается», – рассказал он.

Президент РФ пообещал «решительно защищать права и интересы» тех, кто ощущает на себе «последствия такого жесткого давления».

Как пишет «Коммерсантъ», в рамках данной концепции для жителей Украины могут отменить экзамен на знание русского языка.

Целью документа называют создание механизма, который позволит привлечь в страну «миллионы людей», в первую очередь русских и русскоязычных, со всего постсоветского пространства.

Необходимость досрочной замены концепции объясняют «изменившимися геополитическими реалиями». Судя по законодательным планам Госдумы, потенциальным источником притока новых граждан могут оказаться украинцы.

Владимир Путин

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников сказал, что Госдума может принять законопроект, который отменит обязательный экзамен на знание русского языка — для начала для жителей Украины.

«Они там (в Украине и в Беларуси. — Ред.) и так на русском все говорят»,— пояснил Калашников.

Он не исключает, что будут узаконены послабления при получении гражданства и для других категорий. Например, для выпускников, с отличием окончивших вузы, для высококвалифицированных специалистов и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный журналист разгромил Путина за ложь об Украине.





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