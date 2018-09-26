Оккупанты готовят «Крымский титан» к запуску — поменяют только фильтры

Российские оккупационные власти в Крыму ждут заключения от Росприроднадзора по поводу запуска завода «Крымский титан», который стал причиной экологической катастрофы

Российские оккупационные власти в Крыму ждут заключения от Росприроднадзора по поводу запуска завода «Крымский титан», который стал причиной экологической катастрофы

Так называемый «вице-премьер» Юрий Гоцанюк считает, что говорить о запуске завода можно уже в ближайшее время, информирует «ДС» со ссылкой на «Новости Крыма».

«Мы ждем заключения от Росприроднадзора по поводу запуска завода. По поручению Дмитрия Николаевича Козака, Минприроды РФ признано единственным федеральным органом, который разработает и представит методические рекомендации по возобновлению работы предприятия и дальнейшего функционирования кислотонакопителя», — заявил Гоцанюк.

По его словам, на предприятии в настоящее время проходит инвентаризация газоочистных систем, при необходимости специалисты меняют фильтрующие каналы.

«Думаю, в скором времени мы сможем говорить о запуске завода», — заключил представитель оккупантов.

Напомним, кислотонакопитель «Крымского Титана» признали основным источником выбросов вредных химикатов, которые происходили в Армянске в августе-сентябре этого года. Оккупанты объявили в городе чрезвычайную ситуацию, однако отменили ее 23 сентября.

Больше о катастрофе на заводе «Крымский титан» в оккупированном Армянске читайте здесь.

Читайте также: «НЕ ВЕРЮ ДАЖЕ ПУТИНУ». ПОЧЕМУ В ТОКСИЧНЫЙ АРМЯНСК РЕШИЛИ ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник