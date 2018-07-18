Одиозный Филатов снова оскандалился в сети: назвал девушку «тварыной»

Одиозный мэр Днепра Борис Филатов, известный своими матерными комментариями в соцсети, снова оскандалился, назвав девушку «тварыной»

Соответствующий комментарий появился под его постом в Facebook, передает «ДС».

Так, Филатов взялся за масштабную очистку города Днепра от МАФов. Во время демонтажа киосков неизвестные молодые люди сопротивлялись сотрудникам коммунальных служб и муниципальной стражи, облили их зеленкой, забросали камнями. Филатов наградил ценными подарками троих сотрудников КП «Муниципальная варта», которые подавляли массовые беспорядки при демонтаже 28 киосков на улице Бердянской.

Об этом он и написал в соцсети, обнародовав соответствующее фото.

В комментариях одна из читательниц, вероятно, владелица снесенного МАФа, по имени Наташа Эшонкулова спросила: «Духи подарили?». В ответ Филатов написал: «Еще раз что-то тут напишешь, тварына, снесу ещё 20 ларьков. Плохо доходит?».

Напомним, в прошлом году Филатов в соцсети назвал женщину по имени Наталья Барсук «е*аной овцой», нарвался на критику своей манеры общения с людьми, после чего некоторое время вообще не появлялся в сети.

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