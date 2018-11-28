Обыски и выемка документов произошли в филиалах «Укргазвыдобування» — Деловая столица

Правоохранительные органы провели обыски в ГПУ «Львовгазвыдобування», УБМР «Укргазспецстроймонтаж» и в Управлении по переработке газа и газового конденсата

Обыски и выемка документов произошли в филиалах «Укргазвыдобування»

Об этом сегодня заявила пресс-служба АО «Укргазвыдобування», передает «ДС».

«Во время следственных действий были изъяты ряд документов, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов УГВ с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническую документацию», — говорится в сообщении.

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Обыски были проведены по соответствующим ходатайствам следователей Главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые рекомендованы в соответствующем порядке в судах этих областных центров.

Руководство филиалов и компании УГВ сотрудничает с представителями правоохранительных органов. все предприятия работают в обычном режиме.

Ранее глава Счетной палата Валерий Пацкан обвинил НАК «Нафтогаз Украины» в саботаже аудита.

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