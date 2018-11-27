Обыкновенное пиратство. Почему России не помогут «признания» пленных украинских моряков — Деловая столица

Российская ФСБ опубликовала видео, на котором задержанные накануне в Керченском проливе украинские моряки сознаются, что намеренно «нарушили территориальные воды Российской Федерации»

«Допрос» матроса Сергея Цибизова. Скриншот видео

Сообщается также, что среди украинских моряков есть двое сотрудников СБУ, которые якобы были «координаторами провокации». В Службе безопасности Украины информацию о том, что на борту кораблей ВМС Украины находились сотрудники военной контрразведки, подтвердили. Однако, позвольте, о каких провокациях речь? Сотрудники украинских спецслужб на борту украинских же кораблей — это, значит, доказательство преступных намерений. А ФСБ, которая стреляет, таранит и берет на абордаж в нейтральных водах Черного моря украинские военные суда, — это что? Так, ветром надуло?

По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Весь мир наблюдал российские вертолеты и военные самолеты буквально в прямом эфире. Они ведь сами снимали все это на телефоны. Также неубедительной является версия о намеренном «нарушении территориальных вод РФ». Возле Крыма нет российских вод. Российский Крым — это их болезненная имперская горячка. Мир не признал российскую юрисдикцию над украинским полуостровом. И никогда не признает. Но дело ведь не только в этом. Есть точные данные, снимки из космоса и радиопереговоры, которые доказывают, что украинские корабли были атакованы за пределами 12-мильной крымской зоны. Это означает, что, даже если бы россияне исходили из соображений «Крымнаш», они не могли не понимать, что совершают задержание в международных водах. Это не безумие, господа криворукие стратеги. Это пиратство — нарушение международного морского права, которое как раз и провоцирует хаос в данном регионе.

Ни у кого в мире нет иллюзий о том, что же произошло. «Ничем не спровоцированный акт агрессии России против кораблей украинских военно-морских сил был спланирован заранее. Момент был выбран удачно», — пишет европейский обозреватель EUObserver Андрей Реттман (Andrew Rettman). «В этот день лидеры Европейского Союза возвращались из Брюсселя после очередного саммита по вопросам Brexit, а внимание мировых средств массовой информации было приковано к американо-мексиканской границе, где караван мигрантов пытался штурмовать пограничную линию», — заключает он и называет произошедшее «третьим фронтом», который Россия отрыла против Украины. Крым, Донбасс, а теперь и море. Все это, по словам европейского обозревателя, плацдармы боевых действий. О намеренной провокации, осуществленной Россией, говорилось также на вчерашнем Совбезе ООН. И только россияне упрямо продолжают талдычить о том, что украинское руководство сделало моряков «заложниками своих политических игр».

Мы уже слышали это много раз. В сбитом российскими «освободителями» Боинге МН-17, трупы были несвежие. В Солсбери шпили были, а виновны во всем, конечно же, англичане. Они намеренно развели у себя бомжей, мешающих Владимиру Владимировичу спокойно жить. С Трампом — тоже провокация. «Он сам пришел». На Донбассе «нас нет», но, если понадобимся, ищите нас «за, а не перед» женщинами и детьми.

Оказавшись под колоссальным давлением международной общественности, Россия традиционно пытается прилепить свою альтернативную версию событий. Вот и сейчас, получив во все возможные места гневные ноты протеста, российские провокаторы запускают очередную информационную утку. Мол, это не мы. «Это Украина, нарушительница международного спокойствия». Примечательно, что в Украине у них находятся наивные помощники. Так, консультант лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко Сергей Дацюк, комментируя видео допроса украинских моряков, написал, что хоть Россия и не имела права закрывать проход для украинских кораблей, «провокация со стороны Украины все же была, как бы это не опровергали наши военные». По словам Дацюка, именно провокация ставилась военным в качестве задания со стороны украинского руководства. «Конечно же, можно рассматривать свидетельства пленных моряков как неправдивые. Однако командиры судов не могли сами, без приказа руководства, нарушать непризнанную со стороны Украины границу с РФ на море».

Вот так, без всяких кавычек и скобочек, аудитории навязывается впечатление, что «морскую границу с РФ» возле берегов Крыма не признает только Украина. Более того, провоцирует теперь Россию на агрессию, которую консультант лидера президентских рейтингов, в общем-то, и не отрицает. Или другой украинский эксперт — правозащитник Михаил Чаплыга, экс-помощник бывшего украинского омбудсмена Валерии Лутковской. Сразу после пленения экипажей он утверждал, что это украинские моряки пошли на таран российского судна, спровоцировав таким образом агрессию. Ведь это не обычная неосведомленность случайных людей. Такое мнение высказывают люди, которые консультируют претендентов на пост главнокомандующего и доносят информацию о заложниках оккупантов до международных правозащитных институций. Вот, что поражает.

Видео допроса взятых в плен моряков доказывает только то, что к ним применялись способы психологического и физического воздействия. То, как российские спецслужбы выбивают признательную информацию, хорошо известно из рассказов Геннадия Афанасьева, арестованного по делу Сенцова. Россия будет продолжать муссировать тему про украинскую провокацию хотя бы потому, что ничего другого ей не остается. Но вот зачем это делают украинские «эксперты» и сотрудники перевыборных штабов — остается загадкой. В какой-такой безвыходной ситуации оказались они, что теперь вынуждены синхронно с ФСБ повторять версию об украинских кораблях, которые украинские спецслужбы намеренно направили на «нарушение российской границы»?





Источник