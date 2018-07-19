Обнародовано новое видео боев за Дебальцево при участии ЧВК «Вагнера»

В сети появилось видео, взятое с флеш-диска, который был захвачен украинскими военными. Оно зафиксировало участие «частной военной компании Вагнера» в боях за Дебальцево

Об этом свидетельствует расследование DFRLab, информирует «ДС» со ссылкой на bellingcat.

Видео снято зимой 2015 года, на нем видно, как бойцы так называемой ЧВК «Вагнера» едут в направлении Дебальцево, чтобы принять участие в боях. Первоначальный владелец записи неизвестен.

Видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг.

На первой ночной записи видно, как по улице идет тяжелая техника, причем наемники «Вагнера» утверждают, что это «наши». Хотя на первый взгляд ночное видео представляется негеолоцируемым, благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева, едва видимых на Яндекс.Панорамах и на видео с регистратора, удалось определить, что видео снято на западе Луганска.

Далее на ночном видео наемники «Вагнера» проезжают мимо модифицированного бронеавтомобиля «Выстрел», который используется исключительно российскими пограничниками. Машина имеет бортовой номер 211.

Как отметил популярный пользователь Твиттера Loogunda, эта машина была неоднократно сфотографирована в Украине во время боев за Дебальцево.

Тот же «Выстрел» с номером 211 виден снова на другом отрывке, на этот раз при свете дня.

Loogunda установил, что эти кадры сняты на шоссе к северу от Краснодона и к западу от Суходольска и российско-украинской границы.

Наиболее простой оказалась геолокация видео проезда колонны через Краснодон: отчетливо видна стела с названием города.

Наконец, ближе к концу видео, наемники «Вагнера» прибывают на место, где находится большое количество тяжелой техники, в том числе большегрузные грузовики «КамАЗ» и тягачи «МТ-ЛБ» с установленными на них зенитными орудиями.

В последних кадрах видео наемники «Вагнера» запечатлены в бою, где их поддерживают «Выстрелы» из колонны под номерами 221, 223 и 232, причем номер последнего замазан.

Согласно пользователю Твиттера @nvr_cry_wolf, кадры боя сняты в поле к северу от Дебальцево. Euromaidan Press подтвердили геолокацию, сравнив расположение линии электропередачи и форму лесистой области.

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