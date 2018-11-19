«ОСМД под ударом»: как народные избранники убивают малый бизнес

В Украине из-за повышения экологического налога в 25 раз могут пострадать ОСМД, кроме того, это негативно повлияет на малый бизнес.

Соответствующие предложения народные избранники выдвинули в законопроекте. Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель организации «Эко патруль» в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

«Если ОСМД на данный момент вынуждено платить с котельной около 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз — это уже будет 500 тыс. в год. И это ударит по карману членов ОСМД. Не говоря о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион», — рассказывает эксперт.

При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Многие местные власти держат их на депозитах либо тратят на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто «пропасть».

Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.

По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отобразится на объемах экспорта — пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.

«В любом случае налоги отображаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены их повышать», — уверена Татьяна Лампика.

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Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что повышение экологического налога в 25 раз приведет к сокращению темпов работы предприятий и ударит по экономике Украины.





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