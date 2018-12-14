Новым владельцем «112 Украина» стал соратник Медведчука оппоблоковец Козак — Деловая столица

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу «112 Украина»

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу «112 Украина»

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на информацию в госреестре физических и юридических лиц-предпринимателей.

Отметим, в пресс-службе «112 Украина» сообщили, что владелец швейцарской компании Plirofories AG (владела 100% телеканалов группы «112 Украина») Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продажа телевизионного канала.

Важно также подчеркнуть, что Казак является членом комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Также он является известным соратником Виктора Медведчука.

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