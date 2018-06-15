«Новый курс» Украины от Тимошенко. Главное

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко проводит в Киеве Всеукраинский форум под названием «Новый курс Украины»

Форум проходит в «КиевЭкспоПлазе», информирует «ДС».

11:36 Поскольку Конституция Украины далека от идеала, то следует разработать новый общественный договор. И первым шагом должно стать создание Всеукраинских общественных ассоциаций.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время презентации «Нового курса Украины».

По ее словам, в такие ассоциации должны входить профсоюзы, вузы, общественный организации, фабрики идей. «Первый раз в истории мы предлагаем создать такие ассоциации поделить их по профилям», — заявила Тимошенко. Так, к примеру, все, кто занимаются вопросами правами, должны войти в условную Всеукраинскую ассоциацию права. По ее словам, таких ассоциаций может быть около двух десятков.

Тимошенко заявила, что этим ассоциациям дадут влиятельный статус — они смогут разрабатывать законопроекты и предлагать их парламенту. Они также будут иметь право вето и смогут назначать руководителей контролирующих органов, а также членов Конституционного суда.

11:35 Молодой человек, устроивший «стриптиз» на форуме «Новый курс Украины» Юлии Тимошенко сделал себе провокативную надпись на спине.

У мужчины на спине была надпись «Новый курс Украины» и стрелка, указывающая на ягодицы.

11:24 В Украине необходимо ликвидировать политическую монополию на истину, заменив ее массовым интеллектуальным сотрудничеством нации.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время презентации «Нового курса Украины».

По ее словам, сегодня в основе системы управления Украины лежит коррупция, жажда наживы и беспредел.

11:16 В сети опубликовали видеозапись курьезного случая, который случился на презентации «Нового курса» Юлии Тимошенко: перед ней разделся молодой человек.

11:13 Мудрецы во всем мире говорят о том, что необходимо поддерживать баланс между государством и религией. Невозможно сегодня жить в мире без фундаментальных законов морали, без любви, веры и прощения, — заявила Юлия Тимошенко.

Тимошенко также представила семь принципов баланса, которые способны изменить человечество.

11:01 На презентации «Нового курса Украины» Юлия Тимошенко заявила, что у Украины есть всемирная миссия.

«Мир живет по принципу социального дарвинизма, когда выживает сильнейший. Но задача украинцев — изменить это, построить новую систему управления и взаимоотношений между людьми во всем мире», — заявила Юлия Тимошенко.

По ее словам, Украина истощена, реформы дискредитированы, однако у украинцев есть глобальная миссия, одна из целей которой — привести человечество ближе к богу. «Никто не смог уничтожить нашу волю, душу и национальный интеллектуальный уровень», — заявила лидер «Батькивщины». И отметила, что Украине сегодня надо создавать страну с чистого листа. И именно это должно стать национальной идеей.

10:52 Во время прямой трансляции форума на сцену к Тимошенко поднялся молодой человек, который подарил ей цветы, поцеловал, а затем оголил свой торс.

«Я вас очень люблю и я вам верил», — сказал молодой человек.

«Дорогие друзья, это экспромт. Но если есть такое вдохновение, думаю это немножко оживит наш форум», — прокомментировала Тимошенко.

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