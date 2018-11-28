Новые правила для «евроблях»: когда начнут штрафовать украинцев — Обозреватель

В Украине с 25 ноября действуют новые правила растаможки для автомобилей на европейских номерах. Таможенники начнут штрафовать их владельцев по новому закону после 24 мая.

Как рассказали заместители начальника Закарпатской Государственной фискальной службы Вячеслав Живицкий и Николай Ясевич, ограничения по статьям 470, 481 и 469 Таможенного кодекса, а также по статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях вступят в силу через 180 дней, передает «Голос Карпат».

Они также рассказали, что ждет владельцев авто за нарушение терминов транзита машин с иностранной регистрацией.

Новыми нормами таможенного кодекса предусматривается ответственность граждан за передачу транспортного средства личного пользования временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита. В связи с этим предусмотрен штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов граждан, то есть 34 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы автомобилей на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, которые были ввезены в режиме «транзит» и фактически находятся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме «временного ввоза» с нарушением сроков – 207,4 тыс.





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