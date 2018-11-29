Новые правила для »евроблях» в Украине: сколько будет стоить растаможка — Обозреватель

В Украине утвердили временный порядок растаможки автомобилей на европейских номерах. Причем чем старше авто и чем больше объем двигателя, тем больше придется платить.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает подсчитать, сколько будет стоить официальная регистрация автомобиля. Отметим, что декларантом «евробляхи» имеет право выступать физическое лицо – резидент. От его имени декларирование авто также может осуществлять таможенный брокер.

Отметим, первые 90 дней для владельцев «еврономеров» будут действовать льготные правила — машину можно будет легализовать, заплатив акциз со скидкой в 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы автомобилей на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, которые были ввезены в режиме «транзит» и фактически находятся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме «временного ввоза» с нарушением сроков – 207,4 тыс.





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