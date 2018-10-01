Новинский официально возглавил свою карманную «Партию Мира»

Народный депутат Вадим Новинский (фракция Оппоблока) возглавил всеукраинское движение Партия Мира

Об этом Новинский заявил на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«В минувшую пятницу состоялся Большой Совет всеукраинского движения Партия Мира. Были сформированы руководящие органы организации, а мне была оказана высокая честь быть избранным главой движения», — заявил Новинский.

При этом он заявил, что в партию якобы хотят вступить «тысячи и тысячи украинцев по всей стране…, общественные организации, трудовые коллективы, даже партии».

«За эти месяцы у нашего движения появились сотни ячеек практически в каждом регионе страны, созданы 22 областных организации, и каждый день появляются наши новые подразделения», — заявил депутат.

Как заявил Новинский, главной идеей партии является «идея мира».

«Идея мира сейчас — это по-настоящему нацияобразующая идея. Считаю, что именно на всеобъемлющей идее мира — мира в сердце каждого украинца, мира между украинцами, мира без войн и конфликтов — мы сможем построить новую, успешную, счастливую Украину», — сказал он.

Напомним, Партия мира была создана Новинским приблизительно полгода назад.

Новинский родился в Российской Федерации и получил гражданство Украины в 2012 году. Официально вся бизнес-деятельность нардепа находится в Украине. Новинский является основателем финансово-промышленной группы Смарт-Холдинг и владельцем блокирующего пакета компании Метинвест. Является младшим партнером Рината Ахметова.

Напомним, ранее Новинский пробовал отговорить Вселенского Патриарха Варфоломея от предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви, уверяя его, что в стране якобы начнется гражданская война.

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Как сообщала «ДС», в конце сентбяря внефракционный народный депутат Евгений Мураев вышел из партии Вадима Рабиновича «За життя» и создал собственную политическую силу «Наши».

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