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Новинский возглавил «Оппоблок»

Политика 20 Ноя 2018
Новинский возглавил «Оппоблок»
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Народный депутат Вадим Новинский возглавил парламентскую фракцию «Оппозиционный блок»

Новинский возглавил «Опоблок» / фото: УНИАН

Об этом информирует Depo.ua со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, 9 ноября оппозиционные политические силы с регионовским прошлым публично подписали соглашение об объединении и создании «Оппозиционной платформы — «За жизнь».

Того же дня Вадим Новинский заявил, что партия «Оппоблок» не уполномочивала Юрия Бойко подписывать документы об объединении.

По его словам, Бойко это сделал как частное лицо.

16 ноября политсовет оппозиционной платформы принял решение выдвинуть Бойко как единого кандидата на выборах президента Украины.

Сегодня, 20 ноября, Юрия Бойко и Сергея Левочкина официально исключили из фракции «Оппозиционный блок».

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