Николай Подгузов: «Почта России» готовит основу для взрывного роста e-commerce в РФ

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Глава «Почты России» Николай Подгузов считает, что объем электронной торговли в России может в перспективе вырасти до 5–7 трлн рублей с нынешних 1,1 трлн рублей

Сфера электронной коммерции в России активно развивается не один год, однако в последние несколько лет представители государства и бизнеса стали уделять ей все больше внимания. Одна из самых обсуждаемых тем — формирование в России единой экосистемы для развития e-commerce, подобной тому, что в свое время создал китайский интернет-гигант Alibaba Group.

Глава «Почты России» Николай Подгузов считает, что объем электронной торговли в России может в перспективе вырасти до 5–7 трлн рублей с нынешних 1,1 трлн рублей. Основой для этого может стать единая экосистема, в которой «Почта России» сыграет далеко не последнюю роль. Подгузов в интервью ТАСС поделился планами по модернизации национальной логистической инфраструктуры компании и внедрению в работу почтового оператора новых технологий. Он также рассказал, какую роль могут сыграть в создании единой экосистемы ретейлер «Магнит» и группа ВТБ, с которыми почтовый оператор договорился о стратегическом сотрудничестве.

— В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи «Почта России» подписала меморандум о стратегическом партнерстве с «Магнитом» и ВТБ. Какие конкретные проекты станут результатом этого соглашения?

— Стратегическое партнерство — это первый шаг к развитию плотного сотрудничества. Насколько это партнерство будет реализовано — зависит от всех сторон. За этим стратегическим партнерством должен последовать детальный план совместной активности, который будет предусматривать конкретные шаги по развитию бизнеса. Так, в перспективе могут быть подписаны уже юридически обязывающие соглашения по реализации конкретных проектов.

Я надеюсь, что, заключив такое соглашение, мы очень серьезно продвинемся в вопросе развития электронной коммерции, онлайн-услуг в нашей стране. У «Почты России» с ВТБ уже довольно плотное взаимодействие: совместный проект «Почта Банк» развивается очень хорошо, и мы довольны нашим сотрудничеством. Поэтому переместить это сотрудничество в сферу логистики и электронной коммерции мне кажется логичным, и здесь я уверен, что это не просто соглашение о намерениях, а пролог довольно большой, интересной и эффективной совместной деятельности, которую мы обязательно осуществим.

Идея заключения соглашения родилась тогда, когда мы посмотрели на точки пересечения «Почты России» и «Магнита» и оценили потенциальную синергию. А при поддержке группы ВТБ мы сможем добавить в эту систему еще и финансовые услуги. Так совпало, что в день подписания трехстороннего соглашения ВТБ также закрыл сделку по покупке 29,1% акций «Магнита».

— А как именно будет реализовано сотрудничество с «Магнитом»?

— «Магнит» в представлении простого потребителя — это просто магазин. Это одна из крупнейших продовольственных продуктовых сетей страны, хорошо развивающаяся публичная компания. Но для обеспечения успешной работы магазинов «Магнита» нужно 37 огромных распределительных центров с соответствующим оборудованием и сервисом, 6 тыс. автомобилей и еще много всего.

В сельской местности почтовое отделение — это зачастую единственный магазин, где жители могут приобрести необходимые товары

У «Почты России» и «Магнита» на самом деле очень много направлений работы, которые могли бы дополнять друг друга. Речь идет, например, о сотрудничестве в сфере логистики: вместе можно максимально эффективно использовать имеющиеся логистические мощности. «Почта России» в этой сфере ориентирована все же больше на товары народного потребления, а у «Магнита» фокус на продовольственные товары и соответствующее оборудование. Мы могли бы также организовать совместное использование автотранспорта, в этом просматриваются явные синергетические эффекты.

Кроме того, у «Почты России» есть розничный формат. В сельской местности, особенно на удаленных территориях, почтовое отделение — это зачастую единственный магазин, где жители могут приобрести необходимые товары. Эффективные практики управления этим розничным форматом мы бы могли перенять в том числе у наших коллег из «Магнита».

— Как «Почта России» и «Магнит» могут сотрудничать в сфере электронной коммерции?

— Сейчас бурно развивается направление онлайн-фудретейла. То есть это тема, связанная с доставкой продуктов питания. У «Почты России» по всей территории страны действует 260 подразделений курьерской доставки в 254 городах. Мы могли бы обеспечить серьезный рост онлайн-продаж сети «Магнит» с помощью своей курьерской службы.

— Когда может начаться реализация этих проектов?

— Мы будем подходить к реализации проектов в рамках соглашения step-by-step. Я думаю, что уже довольно быстро мы сможем добиться результатов по совместному использованию логистики и транспорта, применению экспертизы по развитию розницы и проекта развития онлайн-продаж продовольственных товаров. В этом году, я думаю, мы могли бы существенно продвинуться в реализации нашего стратегического партнерства в целом.

— Стратегическое соглашение в перспективе может предусматривать создание СП, например, с «Магнитом» с точки зрения логистики?

— Безусловно, реализация сотрудничества может предполагать создание совместных компаний или другой формат взаимодействия. Нам это предстоит пока определить. Сейчас преждевременно говорить, как будет выглядеть практическая реализация сотрудничества. Но я считаю, что у нас есть эффективные инструменты и мы не должны затягивать с практическими шагами.

Мы могли бы обеспечить серьезный рост онлайн-продаж сети «Магнит» с помощью своей курьерской службы

Также стоит отметить, что это открытое соглашение. Если возникнут партнеры, с которыми мы могли бы эффективно и взаимовыгодно посотрудничать, они могли бы вполне присоединиться к такому соглашению.

— Если соглашение с «Магнитом» и ВТБ открытое, то, получается, к нему могут присоединиться и другие крупные компании. Планирует ли «Почта России» сотрудничать с другими ретейлерами? Может, будут заключены отдельные соглашения?

— Мы ведем переговоры со многими сетями, это довольно естественно. Мы подписали меморандум о сотрудничестве с «Магнитом» и ВТБ. А дальше, я думаю, вполне вероятны договоренности о сотрудничестве и с другими компаниями. Будут ли заключены отдельные соглашения и с какими игроками — пока говорить рано.

— У «Почты России» и до этого было сотрудничество с крупными ретейлерами. В частности, до конца 2017 года «Почта России» планировала открыть пункты выдачи посылок в магазинах «Пятерочка» в Москве и области. Как сейчас этот проект себя чувствует, планируются ли отделения в новых городах? А в магазинах «Магнит»?

— «Почта России» сотрудничает с различными партнерами. Это не только «Пятерочка», но и другие супермаркеты, торговые и бизнес-центры. В 2017 году было открыто 136 небольших отделений в формате S-мини.

Отделения формата S-мини предоставляют клиентам широкий спектр почтовых и финансовых услуг, в том числе прием и отправку посылок, получение заказов из интернет-магазинов, оплату коммунальных и других платежей, а также все другие почтовые услуги, кроме доставки отправлений до квартиры адресата.

Пункты выдачи посылок в розничных сетях позволяют привлечь в магазины дополнительный трафик. И это действительно удобно для покупателей: ты идешь в магазин и прямо там можешь забрать посылку. Каждое такое мини-отделение имеет индекс, который можно указать в качестве точки доставки.

Подходы к созданию и развитию электронной коммерции в России могут быть разные, но деструктивной конкуренции быть не должно

Я считаю, что нам надо значительно увеличить количество пунктов выдачи в розничных сетях. Я считаю, что и соглашение с «Магнитом» к этому вполне располагает. Но это не значит, что мы с «Пятерочкой» не будем работать в этом направлении. В целом в рамках такого подхода к разгрузке почтовых отделений и освобождению их от очередей мы планируем серьезно повысить клиентоориентированность нашего предприятия.

— В перспективе нескольких месяцев должна быть закрыта сделка Сбербанка и «Яндекса» по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции на базе «Яндекс.Маркета». Эта компания ориентирована на несколько другие аспекты работы по развитию электронной коммерции. Не обсуждала ли «Почта России» сотрудничество с ними, например, в сфере логистики?

— Мы готовы обсуждать сотрудничество. В целом такого рода активность говорит о том, что электронная коммерция является очень перспективным направлением. Увеличение онлайн-торговли в стране будет иметь серьезный эффект для всей экономики. В ходе форума премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал мысль, что конкуренция не должна быть деструктивной. Эта идея была высказана в отношении цементных заводов, но она актуальна и для других сфер. Подходы к созданию и развитию электронной коммерции в России могут быть разные, но деструктивной конкуренции быть не должно.

Я исхожу в данном случае из того, что «Почте России» следует в первую очередь сосредоточиться на повышении качества логистических услуг. Нужно обеспечить создание национальной логистической инфраструктуры определенного качества. Модернизация логистической инфраструктуры необходима для создания эффективной экосистемы электронной коммерции.

— Что предусматривает модернизация логистической инфраструктуры «Почты России»?

— Мы хотим создать трехуровневую логистическую систему «Почты России». Она будет включать семь больших хабов, десять хабов в городах-миллионниках и 14 — в городах с населением 500 тыс. человек, а также девять хабов в крупных областных центрах. Два из семи хабов уже есть — в Москве рядом с аэропортом Внуково и в аэропорту Казани. К этому должны добавиться Новосибирск, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. После обновления логистическая сеть позволит обеспечить доставку за 24–48 часов для 80% россиян.

Провести комплексную модернизацию логистики «Почты России» мы планируем за два-три года. Это позволит нам выйти на принципиально другое качество предоставления логистических услуг. Добившись такого качества, мы будем способны стать логистическим партнером для любого онлайн-ретейлера.

Помимо модернизации логистической инфраструктуры, для создания эффективной экосистемы электронной коммерции необходимо добавить соответствующую информационно-технологическую составляющую. Важно также понять, какие каналы продаж, маркет-плейсы могли бы в данной конфигурации поучаствовать. Где-то за два-три года мы могли бы выйти на такую комплексную систему, которая обеспечит взрывной рост электронной коммерции в нашей стране.

— Как должна создаваться IT-система для электронной коммерции в России?

— На мой взгляд, в этой ситуации наиболее эффективным был бы подход с точки зрения равноправного открытого партнерства, когда каждый участник этой экосистемы мог бы предоставить свою экспертизу и компетенции. Здесь важнее не вопрос инвестиций — хотя он тоже имеет свое значение, — а применение лучших практик на рынке. Если несколько участников с наилучшей экспертизой объединятся, то скорость создания каких-то экосистем существенно вырастет. В условиях нашего конкурентного мира скорость изменений зачастую имеет большую ценность, чем финансовые вливания.

— А планирует ли «Почта России» какие-то изменения в части своей IT-инфраструктуры?

— Нам просто необходимо развивать цифровые технологии и информационную составляющую «Почты России», чтобы повысить свою собственную операционную эффективность. Мы этим занимались и будем заниматься в несколько раз интенсивнее, потому что качество работы почтовых отделений во многом зависит от того, какие информационные технологии там внедрены. Мы продолжим обновлять и внедрять системы контроля и учета и единую автоматизированную систему управления отделениями почтовой связи. Это будет способствовать существенному росту эффективности «Почты России» и повышению прозрачности управления компанией.

— Будут ли масштабные обновления сайта и мобильного приложения «Почты России»?

— Мы сделали фокус на развитие дистанционных каналов продажи услуг «Почты России», и для этого нам нужно продолжить развитие нашего сайта. Сейчас он уже довольно популярный, но чаще всего клиенты обращаются за услугой трекинга почтовых отправлений. Мы бы хотели с помощью этого ресурса предоставлять возможность воспользоваться большим количеством сервисов «Почты России» в онлайн-режиме.

Уже сейчас получить или отправить посылку можно быстрее, если осуществить подготовительные процедуры на сайте. «Почта России» в Москве уходит от практики заполнения бумажных бланков для получения посылок — пользователь просто должен назвать код, полученный в sms-сообщении. Такую технологию мы будем внедрять по всей стране, мы уже видим, насколько она востребована.

— Осенью прошлого года вы говорили, что «Почта России» работает над идентификацией посетителей при входе в отделение. Что сейчас с этим проектом?

— Технологически мы готовы для того, чтобы внедрить технологию распознавания лиц и на базе нее сделать определенный сервис. Каждый день отделения «Почты России» посещает несколько миллионов пользователей, и многие посетители приходят регулярно. Когда постоянный клиент «Почты России» только заходит в почтовое отделение, то с помощью технологии распознавания лиц его можно идентифицировать и подготовиться к его визиту через осуществление операций в бэкофисе. Такая подготовка позволит не требовать с клиента дополнительных документов, а сразу спрогнозировать, хочет ли он получить посылку, отправить ее или, например, получить пенсию. Внедрение такого механизма поможет увеличить скорость обслуживания и повысить качество.

Мы постараемся до конца года опробовать эту технологию в ряде отделений, чтобы предъявить ее потребителям. Первый пилот может пройти в Москве, но у нас уже есть запросы от губернаторов на ее пилотное внедрение в ряде регионов.

— Чьи технологии по распознаванию лиц планирует использовать «Почта России»?

— У нас довольно много возможностей в этой сфере. Мы очень плодотворно начали взаимодействовать со «Сколково», встретились с рядом компаний, которые нам предложили подобные технологии. Сейчас мы изучаем эти предложения. Стоит отметить, что платформа «Сколково» предоставляет большие возможности черпать идеи для последующего внедрения их в работе «Почты России».

Беседовали Екатерина Казаченко, Лана Самарина

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