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«Не могу смотреть!» Рабинович назвал способ возрождения экономики Украины

Экономика Украины 23 Июн 2018
«Не могу смотреть!» Рабинович назвал способ возрождения экономики Украины
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Украина обязана стать экономическим локомотивом всей Восточной Европы. Для возрождения экономики, в первую очередь, надо вернуть государству стратегические отрасли.

Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

«На момент обретения независимости у Украины были лучшие стартовые позиции среди всех стран СССР. Мы били рекорды по промышленному производству. А Всемирный банк прогнозировал, что в середине 2000-х Украина войдет в ТОП-10 самых развитых стран мира. Но, как мы видим, этого не произошло. Мировые магнаты понимали, что Украина может составить им серьезную конкуренцию, и в сговоре с нашими олигархами целенаправленно разрушили экономику страны», – констатировал политик.

Вадим Рабинович

Он рассказал, что за годы суверенитета наш реальный ВВП сократился на 35%.

«Как утверждает тот же Всемирный банк, это наихудший результат в мире за последние 24 года! Мы опустились даже ниже Зимбабве и Центральноафриканской Республики. Если в начале 90-х мы выпускали 196 тыс. автомобилей и 105 тыс. тракторов, то в 2017 году этот показатель упал до 8,6 тыс. и 3,3 тыс. соответственно. Также мы в большом количестве производили минеральные удобрения – 4 млн 815 тыс. тонн (в 2017 – 464 тыс. тонн); сахар – 6 млн 791 тыс. тонн (в 2017 – 1 млн 980 тыс.); ткань – 1210 млн кв.м. (в 2017 – 69 млн кв.м.); обувь – 196 млн пар (в 2017 – 23 млн). Но все это было утеряно!» – возмутился парламентарий.

Народный депутат привел и другие конкретные примеры того, как развалили экономику Украины.

«В начале 90-х на «Южмаше» работало 60 тыс. человек, сейчас – около 7 тыс. На заводе им. Малышева 27 лет назад было 100 тыс. сотрудников, теперь – около 3 тыс. На Запорожском производственном алюминиевом комбинате было трудоустроено 10 тыс., в 2016 там числилось не более 200 работников», – рассказал лидер партии «За життя».

По его мнению, сегодня у Украины нет никакой экономической стратегии развития.

«Я не могу спокойно смотреть на то, что моя страна, которая должна процветать как ни одна другая из-за ее шикарного территориального расположения и трудолюбивых людей, вынуждена в мировых рейтингах «пасти задних». Мы можем и должны стать экономическим локомотивом всей Восточной Европы!» – убежден Вадим Рабинович.

Он считает, что для возрождения экономики, в первую очередь, надо вернуть государству стратегические отрасли.

«Первое, что нам надо сделать, – вернуть под контроль государства стратегические предприятия и отрасли. Мы должны развивать IT-сферу и банковскую систему, вкладывать деньги в ключевые учебные и научные учреждения. Это поможет создать сотни тысяч новых рабочих мест и вернуть в Украину миллионы украинцев, предоставив им достойные условия труда и высокую заработную плату!» – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вадим Рабинович посоветовал украинской власти поучиться у Дональда Трампа думать о том, что выгодно гражданам своей страны.



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