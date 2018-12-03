Неделя военного положения в Украине: сборы резервистов, транш МВФ, «тревожная аптечка» и многое другое — Znaj.ua

После ведения военного положения в 10 областях Украины уже можно подвести первые итоги. В частности, основные изменения коснулись социальных и экономических сфер.

Масштабные сборы резервистов и военнообязанных

Відбудутьсяяк в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток), все мероприятия будут завершены до нового года.

Аптечка от Супрун

Глава Минздрава Ульяна Супрун посоветовала, как укомплектовать личную аптечку, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, особенно в период военного положения, вот полный список:

2 пары перчаток

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания средства для остановки кровотечения — турникет кровоостанавливающий бинт с гемостатичним средством

марлевые салфетки разных размеров

бинты марлевые нестерильные

эластичные бинты с возможностью фиксации

пластыри разных размеров

термоодеяло

ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем

большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего

антисептические средства — дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки

жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер

Кроме того, с началом военного положения в украинских подземных хранилищах уменьшилось количество запасов газа. Позже пограничники сообщили, что госграницу за время «особых мер» беспрепятственно пересекли 780 россиян.

Курс доллара

В Нацбанке рассказали, как защититься от фальшивомонетчиков. У Вас возникли сомнения относительно подлинности банкнот в НБУ советуют не спеша проверить несколько защитных элементов.

Уже сейчас курс доллара начал колебаться в диапазоне 28 грн/$ — 29 грн/$. И колебания будут происходить и в дальнейшем. Такая ситуация продлится до конца декабря, когда все будут сдавать валюту в преддверии новогодних праздников. Поэтому до начала января стоимость доллара вернется к прежним показателям.

Транш МВФ, банки и территориальная целостность

В Минсоцполитики «успокоили» украинцев, заверив, что в госбюджете достаточно средств для выплаты субсидий и рассказали, как можно получить деньги на руки.

Сотрудничество с фондом очень важно для стабильности валютного курса. МВФ уже заявил, что не прекратит сотрудничество с Украиной, несмотря на введение военного положения в стране. Это означает, что кредит будет получен. По правилам МВФ нельзя финансировать войну, но этот транш выдается по программе stand-by, а значит, что деньги пойдут на конкретную цель — поддержание валютных запасов.

Введение военного положения дает больше прав военным и создает проблемы с курсом валют, а также ставит под удар экономику страны, отмечают эксперты в комментарии «НВ».

Если Украине заблокировать проход через Азовское море, то предприятиям придется перестраивать всю логистику и строить обходные маршруты. Что приведет к увеличению себестоимости товара и потери рентабельности некоторых грузов, а также части перевалок. Соответственно, снизятся валютные поступления в страну.

Украина хочет сохранить за собой право беспрепятственного прохода территориальными водами, по сути украинском, но были украдены Россией вместе с Крымом. Если после этого конфликта пройдут переговоры с Россией и удастся сохранить право на свободный проход наших судов по Азову, то Украина выигрывает от этой ситуации.

Смотрите: введение военного положения в Украине

Напомним, пограничники рассказали, кому из россиян не удастся попасть в Украину. Как сообщал «Знай.uа», в НБУ перечислили основные признаки фальшивых денег.Также «Знай.uа» писал, Порошенко объяснил, чего Украина потребует от Путина.

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