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«Невежество и глупые идеи»: СМИ назвали принципы политики Трампа

Политика 10 Ноя 2018
«Невежество и глупые идеи»: СМИ назвали принципы политики Трампа
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03:4510.11.2018

(обновлено: 04:52 10.11.2018)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Высказывания Дональда Трампа, в которых он обвинил администрацию Барака Обамы в «потере Крыма», свидетельствуют о его невежестве и агрессивных инстинктах, пишет американский журнал The American Conservative.

Трамп рассказал американцам о беспомощной РоссииРанее президент США не раз заявлял, что «Обама позволил Крыму уйти», а также говорил: «Я мог занять в этом деле совершенно иную позицию», добавляя, что «президент Путин не уважает президента Обаму».

Как отмечает издание, эти заявления звучат очень глупо. Тут даже важны не сами фразы, а подтекст его высказываний, которые означают, что американский президент может «позволять» или «не позволять» другим крупным ядерным державам те или иные действия.

Судя по словам Трампа, Обама мог и должен был это предотвратить, но он ничего не мог сделать, кроме развязывания третьей мировой войны, пишет журнал. Однако Трамп из-за своего невежества и агрессивных инстинктов думает иначе. Тем более, Крым не относится к жизненно важным интересам США, и из-за этого точно не стоит начинать войну. Если Трамп думает иначе, то он еще более опрометчивый и безответственный человек, чем мы думаем.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоЖирный пузырь, который взорвется: Трамп назвал главную угрозу АмерикеАмериканский президент говорит о Крыме так, как будто он был частью США, и его украли, добавляет издание. Сама по себе фраза «потерять Крым» отбрасывает к риторике холодной войны, когда у США возникали иллюзии, будто она в состоянии «сохранять» и «терять» целые страны.

Такого рода мышление — это оторванный от реальности бред, и это очень опасно, если президент США именно так смотрит на международные кризисы. Обама не должен был создавать риск мировой войны, какие бы события в мире ни происходили, что он и сделал, отмечает The American Conservative.

То, как Трамп надоедливо бубнит о потере части страны, которая даже не является американской союзницей, показывает, насколько он далек от настоящей внешней политики под лозунгом «Америка прежде всего», подводит итог издание.



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