Нацбанк выпустил коллекционный набор «Монеты Украины 2018 года». ФОТО — Цензор.НЕТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В набор «Монеты Украины 2018» входят:
— разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек;
— две оборотные монеты номиналами 1 гривня каждая;
— памятная монета номиналом 5 гривен «100-летие выпуска первых почтовых марок Украины», посвященная разменному денежному знаку Украинской Народной Республики.
Монеты номиналами 1, 2, 5 копеек изготовлены из нержавеющей стали; монеты номиналами 10, 25, 50 копеек — из низкоуглеродистой стали с латунным покрытием; монеты номиналом 1 гривня — из алюминиевой бронзы. монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера (элемент отделки — тампопечать).
Тираж набора — 10 000 штук.
Коллекционный набор «Монеты Украины 2018» можно приобрести с 18 декабря 2018 по цене 348 гривен в пунктах продажи: отдела кассовых операций и реализации нумизматической продукции, отделов денежного обращения Департамента денежного обращения Национального банка Украины в регионах, банков-дистрибьюторов.
Источник: https://censor.net.ua/p3103104
Источник