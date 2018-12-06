Нафтогаз рассказал, что делать с «фейковыми платежками» за газ — Liga.net

В Нафтогазе считают, что газсбыты группы Дмитрия Фирташа создают искусственные неудобства для потребителей

НАК Нафтогаз Украины обеспокоена сообщениями из нескольких регионов о том, что облгазы и газсбыты группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей о своих негативных решениях, перекладывая ответственность за них на Нафтогаз. Об этом сказано в заявлении Нафтогаза.

В компании отмечают, что такие действия со стороны облгазов и газсбытов активизировались на протяжении последних недель. «Это может указывать на реализацию скоординированного плана, целью которого является создание искусственных неудобств для потребителей, дискредитация реформы украинского рынка газа и защита незаконной монополии газсбытов», — отмечается в заявлении.

В Нафтогазе отмечают, что в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты назвали «приведение объема газа к эталонным условиям измерения», якобы по требованию Нафтогаза.

Компания заявляет, что получила информацию, что руководство облгазов и газсбытов проводит встречи с представителями общественности, в ходе которых пытается переложить ответственность за свои грабительские решения на Нафтогаз.

«Обращаем внимание, что Нафтогаз никоим образом не причастен к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие расходы уже компенсируются родственным структурам газсбытов – облгазам через механизм производственно-технологических потерь. Доначисления ведут к двойной оплате тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа», — сказано в заявлении Нафтогаза.

НКРЭКУ отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления, подчеркнули в компании.

Специалисты Нафтогаза подготовили для потребителей алгоритм действий и шаблоны документов, «которые позволят избавиться от виртуальных долгов и сохранить свободу выбора поставщика газа».

Образец письма и форма жалобы.

Нажмите для увеличения

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.





Источник